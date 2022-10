Vecinos de los barrios de la falda de la Alcazaba se unen para luchar contra la discriminación municipal

Vecinos de los barrios Pescadería, La Chanca, El Morato, Pedrizas, Plaza de Pavía y Almedina han comenzado a agruparse en torno a una plataforma vecinal denominada Falda de la Alcazaba, que plantará cara a lo que entienden como un nuevo “puntapié a los barrios humildes de la ciudad” por parte del Ayuntamiento de Almería al dejarles fuera de los planes de inversión vinculados a los fondos Next Generation del Gobierno de España.

“Es insólito que sólo sean capaces de ver una Almería dibujada desde el Paseo hasta el Hospital Provincial. Que remodelen por tercera o cuarta vez la Plaza de la Administración Vieja en pocos años, en la que apenas viven vecinos en comparación con el resto de barrios o que planifiquen mega inversiones para peatonalizar el Paseo de Almería u otras zonas que los vecinos no quieren, cuando siguen obviando la realidad de los barrios más humildes. Estos son los barrios que necesitan realmente ese empuje de los fondos europeos para resetear modelos y ofrecer nuevas perspectivas de futuro”, afirma la portavoz del colectivo, papel para el que se recupera a Julia Rojas, farmacéutica de la Plaza de Pavía que ya abanderó las plataformas vecinales para salvar la Plaza de Pavía o el Puente de Pescadería, de planes municipales no consensuados con los vecinos.

Falda de la Alcazaba nace con una recogida de firmas ya iniciada en apoyo a un manifiesto que se ha hecho viral en los grupos de WhatsApp de los distintos barrios que se sitúan al abrigo de la fortaleza almeriense, a la falda de La Alcazaba.

Barrios con baja renta per capital

“Hemos sido víctimas y testigos de la constante discriminación a la que como barrios con menos renta per cápita se nos ha sometido. Vemos con tanta envidia como orgullo que se acometan obras de constante mejora en el centro de la ciudad. Somos testigos de cómo rincones y entornos tan cercanos a nosotros como la Plaza de la Administración Vieja o sus alrededores, son levantados una y otra vez para mejorar, cambiar o adecuar su aspecto a las necesidades de una ciudad que sigue buscando un atractivo que no es capaz de hallar”, afirman en el documento al que comienzan a adherirse los vecinos.

“En Falda de la Alcazaba sabemos lo que queremos, y pasa por una tematización del entorno, adecuación de rutas peatonales, zonas de aparcamiento de corta estancia o la adaptación del mercado diario. Acciones que se basan en pequeños ajustes de imagen para convertirnos en el punto de partida o final de ese paseo por la Almería antigua, el recorrido ordenado por ese plató natural que son nuestros barrios… El objetivo es aprovechar el futuro flujo de visitantes, incentivarlo, ofreciendo un recorrido que al mismo tiempo optimizará las inversiones hechas en el Mesón Gitano y la Almedina en general, mostrando unos exteriores que inviten a conocer el interior… La tematización de la ruta con la ayuda de los fondos Next Generation, para revestirla de una imagen acorde con el entorno histórico, es posible”, afirman.

En el manifiesto fundacional, la plataforma vecinal también lanza una clara advertencia a los gestores políticos de la ciudad: “Si el Ayuntamiento de Almería no es capaz de pensar en nosotros, si no tiene una mínima idea de cómo integrar la falda de la Alcazaba en las oportunidades que da el Gobierno de España con los fondos de la UE para generar nuevos modelos de riqueza e integración, nosotros sí que podemos hacerlo, con sus recursos, y una vez estén dispuestos a abandonar la senda de la discriminación. La nuestra es una reivindicación justa, y por tanto es una reivindicación que tras décadas de espera ya no tiene marcha atrás. Llamamos a los vecinos a la lucha vecinal efectiva, a levantar barricadas de ideas y proyectos generadores de oportunidades, y a cerrar la puerta a quienes sigan haciendo oídos sordos del clamor de los vecinos de la Falda de la Alcazaba, porque no somos únicamente un barrio o la unión de varios de ellos, sino que somos el origen de Almería, pero también el faro que puede guiar su futuro como ciudad con una clara identidad turística que nunca ha sido explotada”.