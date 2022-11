Una plataforma ciudadana defiende el uso ferroviario de la antigua Estación de Tren de Almería

La Plataforma Almeriense por un Tren Público, Social y Sostenible ha dirigido un escrito a la Secretaría General de Infraestructuras para que la llegada del Corredor Mediterráneo a Almería, no suponga el cierre de la antigua estación de ferrocarril, «que corre el peligro de quedar aislada con los proyectos que están previstos», explica el documento.

La plataforma asegura recuperar la inquietud de muchos almerienses para que el edificio histórico recupere sus usos ferroviarios y para que su vestíbulo sea la puerta para los viajeros que llegan a la ciudad.

ESCRITO ÍNTEGRO DEL ESCRITO DE LA PLATAFORMA ALMERIENSE POR UN TREN PÚBLICO

A la atención de Francisco Javier Flores García, secretario general de Infraestructuras:

Desde la Plataforma Almeriense por un Tren Público, Social y Sostenible queremos hacer llegar nuestra inquietud por los planes que la Sociedad Almería Alta Velocidad, integrada por ADIF y otras instituciones como el Ayuntamiento de Almería, tiene para la estación de ferrocarril de la ciudad de Almería en el proyecto de integración del ferrocarril en la misma.

A la disminución de la playa de vías existente y la eliminación de la terminal de carga que había hasta hace unos pocos años, se une en el proyecto previsto la desafección del edificio histórico de la estación de ferrocarril de todo uso ferroviario, contemplando el proyecto el retranqueo de la playa de vías para abrir una nueva calle entre el mismo y el edificio de la Estación Intermodal.

Desde nuestra plataforma manifestamos que:

– El edificio histórico de la estación de ferrocarril no debe de perder su uso ferroviario y debe de ser reabierta para los viajeros. Pensamos que, dado su valor patrimonial, es la mejor puerta de bienvenida para los viajeros que llegan a nuestra ciudad y que además es perfectamente funcional para dicho cometido: la calle, el vestíbulo y el andén están al mismo nivel; hay espacio de sobra para taquillas, información, consignas, cafetería, instalaciones auxiliares, etc; es un edificio con una gran luminosidad natural cuyo vestíbulo no requiere iluminación durante el día y además, sería compatible con otros usos. Por todo ello pensamos que su puesta en valor puede y debe pasar por la reapertura del edificio histórico como estación, que es para lo que fue concebido y para lo que puede seguir siendo perfectamente funcional.

– Un nuevo retranqueo de la playa de vías supondría perdida de funcionalidad y maniobrabilidad para estacionamiento de las composiciones y la realización de maniobras; y más aún con la llegada del Corredor Mediterráneo, que incrementaría los tráficos en la estación. Ello supondría dejar el edifico histórico completamente aislado de la zona de vías y viajeros. Además, la apertura de una nueva calle entre el edificio de la estación intermodal y el edificio histórico supondría incrementar considerablemente el tráfico rodado en la rotonda que hay junto a la Plaza de la Estación.

Por todo ello pensamos que con la llegada del Corredor Mediterráneo a Almería, se debería elaborar un proyecto que contemple la reapertura del edificio histórico para los viajeros que utilicen el ferrocarril y el diseño de una playa de vías compatible con dicho uso y preparada para el incremento de tráficos. Que ADIF cediera el edificio al Ayuntamiento de la ciudad, y más aún después de su reciente restauración, sería un error irreparable que imposibilitaría su uso como terminal de viajeros. En otros países europeos, muchas terminales ferroviarias históricas han sido

readaptadas y reformadas, siendo perfectamente compatible su valor patrimonial con los usos ferroviarios propios de una estación de ferrocarril.

Desde nuestra Plataforma no hacemos sino transmitir el sentir de muchos almerienses al respecto de nuestra estación, y por ello rogamos que desde la Secretaría de Infraestructuras y ADIF se contemple lo aquí expuesto.