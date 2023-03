Un millar de vecinos de Nueva Andalucía reclama entornos escolares saludables, sostenibles y seguros

El proyecto Nueva Andalucía Barrio Amable ha reunido el domingo a casi 1.000 personas para reivindicar entornos escolares saludables, sostenibles y seguros para la infancia. #LaCalleEsTuya es el lema que ha enmarcado unas jornadas repletas de actuaciones, juegos, deportes y talleres.

El barrio almeriense de Nueva Andalucía ha salido una vez más a la calle para pedir un barrio amable y adaptado a la infancia y unos entornos escolares saludables, sostenibles y seguros.

En esta ocasión los centros educativos del barrio de Nueva Andalucía, junto a la Federación de Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado de la Provincia de Almería (FAPACE), varias asociaciones de madres y padres y las organizaciones Greenpeace, AlPedal, PatinAlmería, Naturaleza con Cabeza, El árbol de las piruletas, Movimiento Trinchera y Serbal han realizado unas jornadas lúdico-educativas en la Avenida Padre Méndez en las que han participado alrededor de un millar de personas.

Actividades

La música, el teatro, las bicicletas, los talleres sobre biodiversidad y los deportes han copado la mañana del domingo, que ha finalizado con la lectura de un manifiesto en el que han expuesto sus reivindicaciones.

Con este acto, las organizaciones quieren concienciar a la ciudadanía para que se produzca un cambio hacia la movilidad activa a la vez que persiguen demandar una serie de medidas al consistorio almeriense para la implantación en el barrio de Nueva Andalucía.

Entre las medidas demandadas al Ayuntamiento está priorizar la movilidad peatonal y ciclista en el viario de los entornos escolares, creando corredores de acceso libres de coches, fomentando la presencia de vegetación y agua, asegurando aceras amplias y libres de obstáculos y promoviendo zonas estanciales, de encuentro y de juego en el espacio público. Asegurar que los carriles bici de la ciudad estén conectados con los distintos centros educativos, así como con los principales barrios desde los que se desplaza el alumnado a cada centro. Implementar un plan concreto de caminos escolares seguros haciendo todo lo que sea necesario para que los niños y niñas tengan unos itinerarios adaptados a sus necesidades y completamente seguros. O asegurar un transporte público bien conectado con los centros educativos, con recorridos que se adapten a las zonas de desplazamiento de los usuarios, y con horarios y frecuencia que favorezca la utilización de los mismos.

Jornada lúdica en Nueva Andalucía

Los colectivos implicados en el proyecto lamentan que el área de movilidad del Ayuntamiento no se haya comprometido con la mejora de ninguna de las infraestructuras del barrio ni haya acogido ninguna de las demandas presentadas por esta plataforma de colectivos, que tiene ya casi tres años de recorrido. “Nos sorprende que desde el Ayuntamiento no se le esté dando prioridad a este proyecto y no se hayan tomado ya medidas para la mejora de los entornos escolares del barrio”, ha apuntado Sara Ortuño, activista de Greenpeace.

Además lamentan que, a pesar de haber solicitado el corte de la calle en la que se ha realizado la actividad, el área de movilidad la haya rechazado, dificultando así una jornada lúdica y educativa que tiene como principal fin el impulso de la movilidad sostenible, un objetivo que el Ayuntamiento persigue, al menos en teoría.

“Es una lastima que no se haya concedido el corte total de la avenida Padre Méndez para la realización de la jornada, pues entendemos que la seguridad de las familias y personas que han participado debería ser la prioridad. Por lo menos hemos contado con la apertura de las pistas del IES Alborán para juegos y deportes más activos. La apertura de patios y canchas escolares los fines de semana debería ser una prioridad para ofrecer a los jóvenes espacios seguros y evitar que tengan que saltar vallas para practicar deporte con los amigos”, ha señalado Umberto Zanesi, padre de familia de uno de los centros.

«La desidia y falta de compromiso del área de movilidad del Ayuntamiento contrasta con la predisposición hacia la colaboración que la plataforma de colectivos se está encontrando por parte del área de sostenibilidad del consistorio almeriense», lamenta Greenpeace.

No obstante, los colectivos lamentan que los compromisos del Ayuntamiento se vean reforzados en aquellas medidas que son estéticas o de cuidado de la flora y la fauna y no tanto en un compromiso real en la reducción de emisiones derivadas del tráfico, las cuales son la principal causa de contaminación de la ciudad de Almería y por tanto las que más contribuyen al cambio climático.

Desde el proyecto seguirán impulsando una vez al mes esta iniciativa, con el objetivo de conseguir calles abiertas para la infancia y convertir las pistas de los patios escolares en espacios públicos abiertos durante las tardes y los fines de semana, que ofrezcan entornos seguros de juego, de disfrute y de socialización para los más jóvenes.