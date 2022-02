La UAL planta cara a los estereotipos en el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia

Jornada intensa en la UAL, con la celebración del Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia como motivo de la doble propuesta de divulgación y concienciación que el Vicerrectorado de Estudiantes, Igualdad e Inclusión ha hecho posible. La Universidad de Almería visibiliza con motivo de la iniciativa ciudadana nacional 11 de Febrero, el trabajo de las mujeres que se dedican a las áreas STEM, creando así referentes femeninos para la infancia, y dando a conocer los diferentes factores que afectan a la situación actual de la mujer en estas áreas.

Desde las 10.30 horas, y bajo el título Estereotipos en disciplinas STEAM, Marta Macho, matemática y divulgadora científica, ha puesto el foco en el tipo de mensajes normalizados que lastran la incorporación de la mujer a la Ciencia, pronunciada a través de YouTube una conferencia con alto seguimiento.

Acto seguido, desde las 12.00 horas, Gema Climent, psicóloga y emprendedora tecnológica especializada en el ámbito de la neuropsicología clínica, en 2018 elegida por la revista FORBES como una de las 50 mujeres de Europa más influyentes en el ámbito tecnológico, ha sido la referente para las personas inscritas, más de 150. El título de su conferencia ha sido Funciones ejecutivas y potencial de aprendizaje en la prueba de realidad virtual Nesplora Ice Cream, y se ha impartido en la Sala de Conferencias del Edificio de Ciencias de la Salud, pero a su vez on-line. Ha sido organizada por el Grupo de Investigación CTS-280 Neurociencia Clínica y Experimental y por la profesora Pilar Flores.

A ambas las ha presentado la vicerrectora de Estudiantes, Igualdad e inclusión, Maribel Ramírez quien ha recordado que “esta pandemia ha mostrado el papel crucial de las mujeres investigadores en los distintos frentes de la lucha contra el virus”, así que “es un hecho constatado la deficiencia de referentes femeninos en el campo científico, a pesar de la existencia de muchas mentes brillantes”. Ramírez, acompañada por Eva Díez, directora de la Unidad de Igualdad de la UAL, ha insistido en que “en España se cuenta con científicas de renombre internacional y es importante que la sociedad conozca sus nombres”, citando a María Blasco, Margarita Salas o Josefa Yzuel. A su juicio, “la escasa visibilidad que se les da, así como la existencia de estereotipos, tienen una consecuencia social grave, como es la escasa llegada de niñas y jóvenes a la Ciencia”, lo que tiene “un efecto muy negativo para nuestro desarrollo, puesto que se pierde así mucho talento”.

Marta Macho, que ha aportado un gran volumen de datos y ejemplos prácticos que dibujan la realidad actual, ha manifestado que “es verdad que a ninguna mujer se le prohíbe matricularse en una carrera de ciencias, pero los estereotipos van haciendo que las mujeres giren hacia otra esquina, que miren hacia otras disciplinas que puedan parecer más sencillas”. Es clave que “con libertad de verdad se deje que las mujeres accedan a lo que quieran hacer, ojo, y también los chicos, que a veces hacen carreras que no les gustan, porque se les aconseja cursar otras más ‘relevantes’”. No solo eso, sino que “es importante que la mujer esté en la Ciencia porque la perspectiva de género ayuda a salvar la vida de mujeres y de hombres”. Respecto a esto ha hablado de que “la medicina ha tomado como modelo del ser humano en general a un hombre, de un cierto peso y una cierta edad”, lo que es un error: “Se ve en las enfermedades cardiovasculares, con síntomas diferentes en las mujeres que deben ser reconocidos, o no se puede dejar en el tintero que el cáncer de mama también afecta a los hombres, y hay que investigarlo”. Son muy conocidos los efectos secundarios nocivos en medicamentos tomados por mujeres “por tomar a un hombre como individuo estándar”, y otra muestra la ha situado en la tecnología, “Se debe aplicar perspectiva de género a la hora de fabricar un coche, por ejemplo, porque se han perdido muchos fetos de mujeres embarazadas por cinturones mal diseñados”.

Para Marta Macho es básico que “niños y niñas piensen sobre este tema, con sus profesores y profesoras, con sus familias, para que todos y todas tengamos la libertad de realizar estudios en lo que realmente queramos y de esta manera hacer que todas y todos tengamos una vida más completa y mejor”. Ha confesado que ella misma tuvo sus momentos de duda “e incluso pensar en dejarlo cuando estaba en un ámbito muy masculinizado y con actitudes muy masculinas, en un área de las Matemáticas en la que hay pocas mujeres”. Ha añadido que “lo primero es ser conscientes de que esto es un problema real, porque sin mala intención puede que las cosas se perpetúen porque no se quiere ver que el problema de la desigualdad sigue existiendo; es cierto que las cosas van a mejor, pero no hay que conformarse, porque yo quiero igualdad real, y trasladar con tranquilidad al entorno que esto beneficia a los hombres y a las mujeres”.

Gema Climent, actualmente cursando el Doctorado en la Universidad de Almería, ha disertado “a partir de un test que ya tenemos de función ejecutiva, cómo podemos extraer una evaluación de potencial de aprendizaje, y con ello poder ayudar a establecer esa capacidad que es dinámica, no fija, y facilitar a los niños y niñas más herramientas”.

Lo ha hecho “con más preguntas que respuestas”, asumiendo en su caso que se ha presentado como un referente para este día: “La Ciencia no puede ni plantearse el hecho de que no haya mujeres que sigan entrando e investigando, y hay poca visibilidad, como sabemos, por lo que hay que contribuir a que las niñas vean esta posibilidad y tengan muy claro que ellas también lo pueden hacer”. En cuanto al emprendimiento y la tecnología “parece que es un campo en el que las mujeres somos menos, aunque no lo creo, sino que pasa lo mismo, que estamos menos visibles”, textualmente. Ha valorado muy positivamente la labor realizada por la UAL y el Grupo de Investigación Neurociencia Clínica y Experimental, con el que lleva trabajando “mucho tiempo”.