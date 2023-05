La UAL oferta 39 grados y dobles grados en el curso 2023/2024

Según ha desvelado María Angustias Martos, vicerrectora de Ordenación Académica de la UAL, con la vista ya situada en el curso académico 2023/2024, esta institución ofertará 32 grados y 7 dobles grados, “todos con renovada acreditación por la agencia de calidad andaluza (ACCUA) como sello de excelencia académica”.

Como novedad, “se implantará el nuevo Grado de Psicología, con incremento de oferta de asignaturas optativas, y el Doble Grado de Ingeniería Mecánica e Ingeniería Electrónica Industrial y Automática, donde se articula la formación en mecatrónica”. Además, cabe sumar que la Universidad de Almería lidera el consorcio UNIgreen, “una universidad europea integrada por ocho instituciones de educación superior punteras en los campos de la Agroalimentación, la Biotecnología y las Ciencias de la Vida”.

En ese sentido, aumentará las posibilidades formativas a la par que refleja la consolidación de un aspecto fundamental para la UAL como es la internacionalización: “Cualquier estudiante puede cursar una estancia para realizar sus estudios en alguna universidad nacional o extranjera, ofreciéndose una gran cantidad de destinos en diferentes programas de movilidad para estudios y prácticas”. Martos ha recordado que se insiste en “la importancia de aprender idiomas, y desde nuestro campus fomentamos la multiculturalidad entre la comunidad universitaria”, textualmente. La UAL es “un destino preferente para estudiantes e investigadores internacionales gracias a los más de 600 convenios que la UAL tiene con 518 instituciones de 65 países de los 5 continentes”. En ese impulso firme se enmarca UNIgreen como reflejo de la ambición de ir más allá.

En todo caso, los estudiantes internacionales han ayudado a engrosar un número total de 14.824 personas matriculadas, de las que 11.111 han cursado los diferentes grados, más quienes han realizado estudios de Máster y de Doctorado. En concreto, en el curso 2022/2023 ha habido 2.828 estudiantes de nuevo ingreso, siendo el de Medicina y el de Enfermería los grados más demandados en el campus, seguidos por Psicología, Fisioterapia y Ciencia de la Actividad Física y del Deporte. “Pero hay otros más que han tenido una lista de espera muy considerable, como son los casos de Biotecnología, Matemáticas, Educación Infantil, Educación Primaria, Derecho e Informática, además de todos los dobles grados implantados”, ha añadido la vicerrectora.

La gran novedad, Medicina, ha tenido una implantación “muy positiva, tal y como se esperaba”. María Angustias Martos ha dado más detalles al respecto: “El Grado de Medicina ha tenido una gran demanda en la fase de admisión, siendo su nota de corte 13,205; los resultados académicos que están teniendo los estudiantes son muy satisfactorios, con más de 98% de ellos aprobados en todas las asignaturas cursadas en el primer cuatrimestre”. Dentro de su programa formativo, “como complemento de la docencia recibida por el profesorado de la UAL y a través del programa de experiencias profesionales, están recibiendo en sus aulas a profesionales, médicos de reconocido prestigio, de los Hospitales Universitarios de nuestra provincia, que han impartido diferentes conferencias en diversas materias; en cuanto a las prácticas de disección, han colaborado profesionales del servicio de neurocirugía, y en las de fisiología, como en las de electrocardiografía, el servicio de cardiología” .

La satisfacción es total, “teniendo en cuenta además que en el primer año de Medicina se ha firmado la Cátedra para la Prevención de Riesgo Cardiovascular, Renal y Metabólico ASTRAZENECA-UAL”, una valoración extrapolable a los dos nuevos dobles grados: “El de Matemáticas y Economía, el estudio conjunto ha sido una experiencia muy bien valorada como oportunidad de adquirir una formación interdisciplinaria que les permitirá tener una visión más completa y amplia del mundo laboral, aunque los estudiantes sí reconocen que les ha supuesto la necesidad de ajustes y desafíos, y la valoración es también muy positiva por parte de los dos centros responsables en la coordinación para el desarrollo de la titulación; en el de Historia y Humanidades, aprecian esta oportunidad de formación para su futuro profesional y se sienten integrados en la Facultad con todas las oportunidades que les ofrecen”.

En general “los dobles grados en la UAL tienen una buena demanda y los estudiantes que acceden tienen una nota de acceso alta, estando el profesorado bastante satisfecho con ellos por su aptitud de aprender y los buenos resultados obtenidos en las asignaturas del primer cuatrimestre”. La vicerrectora, en esa línea, ha confirmado la apuesta de la UAL por esta modalidad de doble grado, o lo que es lo mismo, “por la formación trasversal y complementaria del alumnado como demanda del mercado laboral y profesional”. Son siete para el próximo curso, sin olvidar “el Doble Título Internacional en Ingeniería Electrónica Industrial por la Universidad de Almería y Laurea in Ingegneria dell’Automazione Industriale por la Universidad de Brescia, siendo una oferta que se ampliará en los próximos cursos académicos como resultado del liderazgo de la UAL en el consorcio UNIgreen”.

María Angustias Martos ha querido llamar la atención sobre que “en los grados de la UAL la presencia femenina es superior a la masculina en términos generales (6.100 mujer/5.011 hombre), aunque en ingenierías esta presencia cambia, siendo más de hombres que de mujeres”. No obstante, “en los últimos años hemos notado un incremento de chicas en los grados STEM”. La vicerrectora, a su vez, ha destacado que, “como no puede ser de otra manera, esta universidad está comprometida con la implantación de una cultura de igualdad y no violencia en sus aulas, y dispone de una Unidad de Igualdad enmarcada en el Vicerrectorado de Estudiantes, Igualdad e Inclusión, que ha dotado a la UAL de un Plan de Igualdad 2020-2024; aquí se incluyen medidas y acciones de promoción, sensibilización y formación destinadas a todos los colectivos de nuestra comunidad, particularmente al estudiantado, con el objetivo de avanzar en la igualdad entre todas las personas y erradicar del ámbito académico las discriminaciones y el maltrato”.

Son aspectos que distinguen a la Universidad de Almería, que además tiene muchos alicientes para ser elegida: “Tenemos un campus moderno, abierto e innovador, que pone al estudiante en el centro de la vida universitaria para hacerlo protagonista principal de lo que, posiblemente, sean los mejores años de su vida; tenemos la ventaja de ser una universidad adaptada a las nuevas tecnologías y de ofrecer todos los servicios en un campus único; también nos diferencia el trato personalizado y cercano con los estudiantes, que se traduce en un acompañamiento durante toda la etapa universitaria”. A ese listado ha añadido que “las instalaciones científicas y los laboratorios están dotados de material de primer nivel para la realización de prácticas e investigaciones para TFG y TFM”, y que se tiene una “fluida y relación con el mundo empresarial, que facilita la realización de prácticas en empresas y otros programas específicos de talento DUAL, lo que fomenta la inserción laboral tras la finalización de los estudios universitarios”.