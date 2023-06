La astrofísica Begoña Vila comparte su experiencia en la NASA con los estudiantes de la UAL

La Universidad de Almería ha acogido este jueves el segundo de los coloquios que organiza en el contexto de las XI Jornadas Astronómicas de Almería, que se celebran en el Teatro Apolo del 29 de mayo al 4 de junio. Tras la presencia del Premio Nobel, Reinhard Genzel, ha sido el turno de Begoña Vila, astrofísica gallega especializada en el estudio de las galaxias espirales, que trabaja para la NASA coordinando los instrumentos científicos del telescopio espacial James Webb.

“Es el telescopio más grande y complejo que hemos lanzado al espacio hasta ahora y se encarga de mirar una parte del universo desconocida, por eso es muy interesante desde el punto de vista científico”, ha explicado la astrofísica.

Su labor en la NASA es como ingeniera de sistemas, y en particular, en este telescopio se encarga de dos de sus instrumentos. “Uno es el instrumento de guía, que mantiene a este telescopio estable para que pueda hacer las fotos y los espectros, y el otro es uno de los instrumentos de ciencia”. Además, trabaja en otros telescopios-

James Webb lleva solo un año oficial de operaciones. “Está pensado para mirar atrás en el tiempo, ver las primeras estrellas y galaxias que se formaron en el universo y cómo fueron cambiando hasta llegar a la galaxia en la que vivimos. También busca, ahora que ya sabemos que hay planetas alrededor de otras estrellas, si esos planetas tienen atmósfera y si esa atmósfera tiene agua, elemento indispensable para la vida. El tiempo que lleva trabajando es muy poco, pero en ya ha encontrado las galaxias más antiguas, aunque aún no hemos llegado del todo, su primer exoplaneta, su primera supernova y cosas muy interesantes en nuestro sistema solar buscando agua. Son muchos avances en el poquito tiempo que lleva”.

Durante su charla ha ido respondiendo a las preguntas realizadas por el público presente, y ha animado a los estudiantes a seguir sus sueños, incluido el de trabajar para la NASA. “Si yo he llegado a la NASA es porque se puede llegar. A los estudiantes les diría que tengan confianza en ellos mismos, ya que es un camino difícil. También les diría que hagan bien lo que sea que les guste, ya que la NASA utiliza a gente de diferentes ramas como mecánicos, astrónomos, astronautas, etc. Que sean buenos y sigan poquito a poco hacia adelante sin desanimarse, porque todos tenemos días, semanas o meses en los que no salen bien las cosas, pero la vida te va llevando por distintos caminos y si perseveran y siguen trabajando van a llegar, seguro, hasta donde quieran llegar”.

Los Coloquios sobre astronomía de la UAL están coordinados por la OTRI en colaboración con el Vicerrectorado de Investigación e Innovación, el Vicerrectorado de Comunicación y Extensión Universitaria y el Secretariado de Divulgación Científica de la UAL.