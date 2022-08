Oferta de empleo para trabajar en guarderías de Dublín con contrato indefinido

El Servicio Andaluz de Empleo (SAE) informa a través de la Red Eures de empleo en la Unión Europea sobre una oferta de empleo para trabajar en guarderías infantiles de la capital irlandesa, Dublín.

Para participar en este proceso de selección, las personas candidatas tienen que acreditar una formación técnica superior en Educación Infantil o formación universitaria en Educación Infantil o Primaria y nivel medio de inglés (a partir de B1 en función del grupo de edad). No es necesaria experiencia laboral previa.

La empresa ofrece contrato indefinido y a tiempo completo y salario de alrededor de 11 euros/hora dependiendo del puesto y la guardería.

Las personas que sean contratadas trabajarán con grupos de niños y niñas de 0 a 6 años y hasta los 11 años para actividades extraescolares y apoyo a los estudios en centros educativos ubicados en Dublín y sus alrededores.

Las personas interesadas pueden presentar sus candidaturas hasta el 30 de septiembre de 2022, enviando su CV en inglés a pcpmixto.eures@sepe.es con la referencia Childcare Professionals – Ireland 2022. Hay más información sobre el proceso de selección y sobre las vacantes en el enlace https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/empleo-europa/Ofertas-empleo-destacadas-informacion-paises/empleo-irlanda.html

Ayudas a la movilidad EURES

La Comisión Europea ha puesto en marcha distintas ayudas económicas para la búsqueda de trabajo en otro país europeo. Por ejemplo, si la residencia habitual está a más de 50 Km del lugar de la entrevista de selección, la persona aspirante puede solicitar financiación para el desplazamiento a la misma. Además, hay ayudas por reconocimiento de cualificaciones, cursos de idiomas, etc., como las que ofrecen los programas Your First Eures Job (para personas de entre 18 y 35 años) y Reactivate (para mayores de 35 años).

El servicio Eures es la red de cooperación para el empleo y la libre circulación de trabajadores en el Espacio Económico Europeo, que facilita orientación y asesoramiento en la búsqueda de empleo y cuenta con puntos informativos en la Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo, a través del consejero Eures (cita en el teléfono 950011432 o en eures.almeria.sae@juntadeandalucia.es) y en las Oficinas del SAE de la provincia.