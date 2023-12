Médicos del Mundo realiza test de diagnóstico de VIH a más de 150 estudiantes de la UAL

Cada 1 de diciembre, desde 1988, se celebra el Día Mundial de Lucha contra el VIH/SIDA, conmemoración a la que se suma cada año la Universidad de Almería cediendo un espacio a Médicos del Mundo.

La asociación ha visitado el campus de La Cañada con una mesa informativa por la que han ido pasando decenas de estudiantes y resto de personal de la comunidad universitaria. En ella, han podido resolver dudas acerca de esta enfermedad, así como llevarse material preventivo compuesto por profilácticos para mujer y hombre y dental damm, que previene la transmisión de enfermedades a través del sexo oral.

Vladimir Morante, enfermero de Médicos del Mundo, ha explicado que esta actividad se enmarca en el programa de sensibilización, prevención y diagnóstico precoz de la asociación. “Estamos informando a las personas que se acercan de todas las enfermedades de transmisión sexual sobre las que tienen inquietudes o dudas. Pero hoy estamos enfocados, principalmente, al VIH”.

Dudas y miedos

Las preguntas más frecuentes recibidas han estado relacionadas en saber cómo pueden infectarse. “Hay miedos que son infundados y que no tienen sentido. Por ejemplo, piensan que se pueden contagiar teniendo contacto con los utensilios del comedor universitario. También ha venido un chico que piensa que su madre puede tener la enfermedad y ha preguntado si en la gestación se la podría haber transmitido. Cosa que no tienen sentido en España, puesto que se realizan controles durante el embrazo para evitar el contagio al feto en caso de tener VIH”.

Test rápido

Aparte de la mesa informativa, se ha instalado una furgoneta en la que más de 150 estudiantes se han realizado un test rápido sobre VIH, puesto que muchas veces se puede estar infectado y no saberlo.

Hay 39 millones de personas en el mundo que viven con VIH. “Actualmente, se ha avanzado mucho en los tratamientos. Hay muchas personas que toman el tratamiento profiláctico pre exposición y eso hace que, aunque tengas relaciones sexuales con una persona con VIH, la posibilidad de infección sea prácticamente nula. También hay unos tratamientos que son intramusculares bimensuales que facilitan mucho la ruptura del estigma de las personas que están infectadas”, ha destacado Vladimir Montero.

En cuanto a los tratamientos profilácticos pre exposición, se accede a ellos si se cumple con una serie de requisitos planteados por el Ministerio de Sanidad, como puede ser tener relaciones sexuales recurrentes sin ningún tipo de protección, o estar en situación de prostitución. “Si se cumple con todos, o con parte de ellos, se puede acceder a este tratamiento, bien acudiendo a Médicos del Mundo para que hagan una tramitación hacia el médico de cabecera y este lo derive a medicina interna o medicina tropical, según el hospital, o bien directamente acudiendo al médico de atención primaria”.

A nivel jurídico también se ha avanzado. Por ejemplo, “hace unos años la gente infectada encontraba muchas dificultades para acceder a ciertos puestos. Actualmente, eso ya no tiene que ver con la situación de estar infectado o no, sino con la carga viral que tenga esa persona. Una carga viral indetectable es intransmisible y, por tanto, puedes estar con una persona con VIH y carga viral intransmisible porque no te va a contagiar la infección”.

La actividad cuenta con la colaboración del Vicerrectorado de Deportes, Sostenibilidad y Universidad Saludable.