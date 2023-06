Más de 3.700 estudiantes de Almería comienzan la PEvAU más tranquila de los últimos años

Algunos nervios, lógicos de quienes saben que su futuro académico está en juego, pero a la vez con la tranquilidad de haberse preparado a fondo durante todo el curso académico para afrontar con máximas garantías la PEvAU. Así ha transcurrido el primero de los tres días de pruebas a los que se someterán los 3.718 estudiantes, un 10 por ciento más con respecto al año anterior, matriculados en la prueba de acceso a la universidad.

De ellos, 309 estudiantes lo hacen para subir nota y 181 proceden de Ciclos Formativos de Grado Superior. Todos ellos han comenzado un formato de examen exactamente igual al del año pasado, establecido por la pandemia y que aún no se ha modificado.

La noticia de la jornada, es que no hay noticia. Y esa es la mejor de todas, tal y como ha comentado Manuel Gámez, director del Secretariado de Acceso y de Relación con Enseñanzas Medias. “Creo que es la jornada más tranquila de los últimos años. No me está sonando el teléfono, lo que quiere decir que en todas las sedes la jornada está transcurriendo sin incidentes. Es algo que nos gratifica porque es una señal inequívoca de que se ha hecho un gran trabajo desde el Vicerrectorado de Estudiantes, Igualdad e Inclusión desde hace meses, incluidas las Jornadas de Puertas Abiertas, con el fin de que los estudiantes que hoy se presentan a la PEvAU lo hagan con toda la información y garantías para realizar la prueba en las mejores condiciones”.

En este primer día, los estudiantes se examinarán de Lengua Española y Literatura II, Historia de España y Lengua Extranjera (fase de acceso). El segundo y tercer día, realizarán el examen de la asignatura correspondiente a la materia troncal de modalidad (a elegir entre Fundamentos del Arte II, Matemáticas II, Latín II o Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales II) con la que completan la denominada Prueba de Acceso, así como los exámenes de las asignaturas que han elegido para la denominada Prueba de Admisión.

Nueve sedes

El número de sedes se mantiene en 9, como el pasado año, con el objeto de facilitar la realización de la PEvAU por parte de los estudiantes. Las dos sedes del campus de la UAL, Aulario I y Aulario II, acogen a casi la mitad de los estudiantes presentados. También hay sedes en Aguadulce (IES Aguadulce); en Roquetas de Mar (IES Turaniana); dos en El Ejido (IES Santo Domingo y Fuente Nueva); en Albox (IES Cardenal Cisneros); en Huércal Overa (IES Cura Valera) y, por último, en Adra (IES Gaviota).

Una vez realizada las pruebas, “las calificaciones se publicarán el día 22 de junio. A partir de ahí se abre un plazo, del 23 al 27 de junio, para que los estudiantes que no estén conformes con la nota recibida soliciten la revisión de sus exámenes. Es importante que una vez que se abra el plazo de prescripción en el Distrito Único Andaluz todos los estudiantes, independientemente de que tengan la nota definitiva o no, hagan este trámite, pues una vez que se pasa el plazo no hay vuelta atrás y nos podemos encontrar con situaciones feas que no tienen solución”.

Plazas

En cuanto al número de plazas que oferta la UAL el próximo curso académico, será algo superior con respecto al anterior “continuando con el incremento experimentado en los últimos años cada nuevo curso”, ha destacado Gámez.

En el presente curso hay matriculados 14.824 estudiantes. Algunos grados aumentarán el número de plazas, como el de Medicina. Se ofertarán 32 grados y 7 dobles grados, todos con renovada acreditación por la agencia de calidad andaluza (ACCUA) como sello de excelencia académica. Como novedad, se implantará el nuevo Grado de Psicología, con incremento de oferta de asignaturas optativas, y el Doble Grado de Ingeniería Mecánica e Ingeniería Electrónica Industrial y Automática, donde se articula la formación en mecatrónica.

Buena parte de los estudiantes que hoy se han presentado a la PEvAU serán futuros estudiantes de la Universidad de Almería, que se sitúa como la institución académica de preferencia entre los jóvenes almerienses.

Quienes no superen la prueba celebrada estos días tendrán otra oportunidad en la convocatoria extraordinaria que se desarrollará del 11 al 13 de julio.