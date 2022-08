La empresa chipriota Sea Chefs Cruises LTD ofrece 500 puestos de trabajo para sus cruceros

El Servicio Andaluz de Empleo (SAE) de la Consejería de Empleo, Empresas y Trabajo Autónomo informa a través de la Red Eures de empleo en la Unión Europea y sobre una oferta de trabajo con más de 500 vacantes para cubrir servicios de restauración y hostelería en una empresa especializada en cruceros fluviales y marítimos en Chipre.

La empresa Sea Chefs Cruises LTD ofrece salarios de entre 1.510 y 4.239 euros mensuales en función del puesto, así como contrato indefinido a tiempo completo y formación.

Entre las vacantes ofertadas hay 200 de mayordomo/camarero, 85 vacantes de segundo chef, 50 de jefe/a pastelero/a, 50 de empleado/a de cocina, otras 50 de camarero/a de bar, 50 vacantes de encargado de barra, y otras 50 de ayudante de ama/o de llaves. También se oferta 35 plazas de segundo chef ejecutivo, 15 vacantes de azafata/o jefe de cabina, otras 15 de ama/o de llaves ejecutiva/o, 8 de chef de cocina y 7 de dirección.

Las personas interesadas deben enviar sus candidaturas en inglés antes del 15 de septiembre de 2022 a seagoingcrew-vacancies@seachefs.com con copia a la dirección de correo mpitsillidou@dl.mlsi.gov.cy and pcpmixto.eures@sepe.es, indicando en la referencia el nombre de la vacante y su número de referencia, que se pueden consultar en la dirección https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/empleo-europa/Ofertas-empleo-destacadas-informacion-paises/empleo-chipre.html

La Red Eures ofrece ayudas para la movilidad de las personas participantes en estos procesos selectivos, por ejemplo para acudir a entrevistas, viajar para incorporarse al puesto de trabajo o por reconocimiento de cualificaciones, cursos de idiomas, etc., como las que ofrecen los programas Your First Eures Job (para personas de entre 18 y 35 años) y Reactivate (para mayores de 35 años).

El servicio Eures es la red de cooperación para el empleo y la libre circulación de trabajadores en el Espacio Económico Europeo, que facilita orientación y asesoramiento en la búsqueda de empleo y cuenta con puntos informativos en la Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo, a través del consejero Eures (cita en el teléfono 950011432 o en eures.almeria.sae@juntadeandalucia.es) y en las Oficinas del SAE de la provincia.