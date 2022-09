La AECC pide mas investigación de tumores poco frecuentes y con menos del 30% de supervivencia

Con motivo del Día Mundial de la Investigación en Cáncer (WCRD en sus siglas en inglés), que tiene lugar cada 24 de septiembre, la Asociación Española Contra el Cáncer en Almería ha salido al encuentro de los almerienses, primero con una mesa informativa en el Paseo de Almería, que también expondrá en la Universidad y en la Noche de los Investigadores, y después con visita a varios colegios de la ciudad.

En la mesa informativa se ha asesorado sobre las desigualdades que existen en la investigación en cáncer, debido principalmente, a que no todos los tumores se investigan lo suficiente y concienciar sobre la necesidad de que los cánceres con una supervivencia inferior al 30% y los tumores poco frecuentes precisan de una investigación al 100% para que la supervivencia aumente.

Además, la presidenta de la Asociación en Almería, Magdalena Cantero, ha recorrido varios centros educativos de la capital para motivar a los niños y niñas para que se dediquen a la investigación o entiendan de su necesidad “y quién sabe si descubrirán ‘la pastilla’ que cure a todas las personas que padecen cáncer”.

También durante toda la mañana, la Plaza del Educador del Paseo de Almería ha sido el lugar elegido para acercar esta necesidad a la población, con una mesa informativa que ha despertado el interés de los ciudadanos y recabado nuevas firmas de apoyo para la causa.

Una acción que se volverá a repetir el jueves en la Universidad de Almería y el viernes en la Rambla Obispo Orberá, concluyendo esa misma noche con un stand en la Noche de los Investigadores.

En su atención a los medios de comunicación, Magdalena Cantero ha indicado que “seguimos reclamando más investigación científica, que es la única esperanza que tienen los pacientes oncológicos y los que no tenemos cáncer pero podemos tenerlo en el futuro”. Queremos incidir en esos tumores que tienen una baja prevalencia, en torno a 6 de cada 100.000 habitantes y que no se investigan tanto como quisiéramos y, por tanto, su letalidad es mayor. No es lo mismo tener un cáncer de mama que tiene un índice de supervivencia actualmente de un 90% que los cánceres de hígado, páncreas, laringe o esófago, cuyo porcentaje de supervivencia no alcanza el 30%”.

Los datos avalan los resultados de la inversión en investigación, puesto que en 1953 la supervivencia a cinco años era del 25% y actualmente es del 55% para los hombres y el 61% en las mujeres “y el objetivo es que se dediquen más recursos para que en 2030 los enfermos oncológicos tengan una supervivencia del 70%”.

Primera causa de muerte en Almería

Los últimos datos reflejan que en España se diagnosticaron el pasado año 285.000 casos de cáncer, 47.500 en Andalucía y 3.690 en Almería. “Es la primera causa de muerte en la provincia de Almería por lo que el apoyo de todos es fundamental, sea haciéndose socios, porque cada euro cuenta muchísimo, o voluntarios, como los que nos acompañan en la mesa. El objetivo es motivar a la sociedad porque debido al crecimiento de nuestra esperanza de vida es una enfermedad que nos va a tocar a nosotros o alguien muy cercano casi con toda seguridad”.

Exposición

La presidenta de la Asociación Española contra el cáncer en Almería también ha procedido a la clausura de la exposición 50 años cambiando la historia del cáncer, en el Hospital Universitario Torrecárdenas. Dicha muestra ha estado, durante un año, por toda la provincia, cerrando ahora ese recorrido tras haber sido visitada por más de 5.000 personas.