Investigadores de la UAL ganan el premio a la mejor comunicación del Congreso Internacional de Ingeniería Gráfica

Málaga ha sido la sede de la edición trigésimo primera de una cita de gran relevancia, como es el Congreso Internacional de Ingeniería Gráfica. En él han presentado su trabajo, en el formato de comunicación, tres investigadores de la Universidad de Almería, siendo reconocido como la mejor de todas las presentadas.

El título es UAV-Based Digital Terrain Model Generation to Support Accurate Inventories in Mediterranean Forests, documento que está pendiente de publicación en la obra Advances in Design Engineering III, editada por la editorial Springer (Lecture Notes in Mechanical Engineering) e indexado en SCOPUS y Web of Science.

El trabajo se enmarca en el contexto del desarrollo dos proyectos de investigación cuyos responsables principales son los profesores de la UAL José Ángel Aznar y Fernando José Aguilar, integrantes de los grupos de investigación SEJ-579 Economía ambiental y de los recursos naturales y RNM-368 Gestión Integrada del Territorio y Tecnologías de la Información Espacial, respectivamente.

Proyecto Retos

El primero es un Proyecto Retos de la Junta de Andalucía llamado Enabling interdisciplinary collaboration to foster Mediterranean forest sustainable management and socio-economic valuation (ECO2-FOREST). El segundo corresponde al Programa Operativo FEDER Aandalucía, y su título es el siguiente: Intervention strategies for an integrated and sustainable management of the Mediterranean forest based on an interdisciplinary analysis and its economic assessment (EGIS-FOREST).

Los resultados obtenidos de la investigación “posibilitan el desarrollo de una metodología eficiente y suficientemente precisa para la realización de inventarios forestales totalmente digitales que permitan conocer cómo evolucionan los bosques mediterráneos mediante el análisis de series temporales”. Así lo han desvelado los propios autores, abundando más con la idea de que “este tipo de herramientas constituyen la base para el seguimiento y la valoración socio-económica del bosque mediterráneo como ecosistema especialmente vulnerable al impacto del Cambio Climático, mostrándose imprescindibles para el desarrollo de una estrategia continua de soporte a la toma de decisiones en lo que se llamaría Política de Gestión Integrada y Sostenible de Áreas Forestales”.