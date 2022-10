La Plaza Vieja, epicentro de la cerveza artesana durante el fin de semana

Tras dos años de ausencia ha llegado a la Plaza Vieja una de las citas más esperadas por los amantes de la cerveza, el sexto festival de esta bebida, que en Almería cuenta con más de 50 variedades artesanas.

El concejal de Promoción de la Ciudad del Ayuntamiento de Almería, Jesús Luque, ha inaugurado esta cita que tendrá continuidad durante el fin de semana y que va a «poner en valor la gastronomía y la bebida almeriense. Animo a todo el mundo a que se acerque a este rincón tan emblemático, a que disfruten de los magníficos productos que podrán tener a su alcance estos días y a que saboreen la cerveza artesana, pero que lo hagan sabiendo que están tomando una bebida con alcohol».

La diputada de Promoción Agroalimentaria, María Luisa Cruz, ha animado «a todos los almerienses, de la capital y la provincia, a que se acerquen aquí estos días y disfruten de este festival con productos de calidad de Almería». Igualmente, ha indicado que «tenemos un producto gourmet en Almería que tenemos que poner en valor y muchas de estas cervezas están dentro de ‘Sabores Almería’, con una calidad inmejorable».

La cita gastronómica cuenta con casi una decena de empresas cerveceras de Almería y Granada, puestos gastronómicos, foodtrucks, DJ, charangas y grupos de música en directo. En concreto, almerienses y visitantes disfrutarán con Origen, Glamour, Far West, Sol de Portocarrero, El Cabo, Jo Beer, Pa’mipolla y La Gavach. Entre los puestos gastronómicos están: Pizza López, La Boutique de la Empanada, Restaurante-Catering Aben Humeya. Los foodtrucks Cabo de Gata y The Surf House Café Take Away también ofrecen sus mejores perritos calientes, gofres y mucho más en este espacio único de la capital.

Juan Felipe Navarro, organizador del evento, asegura haber hecho «un esfuerzo adicional con muchos puestos de comida: empanadas, pizzas, catering e incluso dos foodtrucks«.

Por último, Lola Zapata, de Toyota Alborán Motor, patrocinador del evento, ha indicado que «siempre ayudaremos a todos los eventos que promocionen los productos de nuestra provincia, que es lo más importante».

Un plan para disfrutar con la familia y amigos con el cual se pone en valor la gastronomía almeriense y, por supuesto, sus mejores cervezas.