El CEUAL se muestra preocupado por la solvencia económica de la UAL para el 2023  

El pasado 28 de octubre, la Junta de Andalucía presentaba los Presupuestos de la comunidad autónoma para el 2023 en el Parlamento de Andalucía, en los cuales no se contempla la suficiencia económica necesaria para hacer frente, si quiera, a los gastos ordinarios de las universidades públicas andaluzas.

El Rector de la Universidad de Almería, que también es el presidente de la Asociación de Universidades Públicas de Andalucía, mostró su temor frente a las cuentas públicas presentadas por la Junta de Andalucía, preocupación que comparten todos los rectores andaluces y que auguran un 2023 muy duro para las universidades.

Así pues, ya se ha informado que, en el caso de la UAL, es muy probable que se elaboren dos presupuestos para el próximo ejercicio económico, uno que contemple un escenario similar al del 2022, y otro con una realidad económica más difícil y en el que, inevitablemente, se realizarán recortes y se supriman algunas acciones políticas.

El Presidente del Consejo de Estudiantes, José Ramón García Túñez, afirma que “es incomprensible esta situación, ya que el Gobierno de España está realizando más transferencias que nunca a las CCAA y Andalucía es una gran beneficiada. El problema está claro, se trata de falta de voluntad política porque el gobierno de Moreno Bonilla no cree en la educación pública y considera que los recursos económicos que se destinan a ella es un gasto, y no una inversión. Si la Junta de Andalucía mantiene estas cuentas, será inevitable volver a vivir una época de recortes como la que sufrimos con el gobierno de Mariano Rajoy, que acabó perjudicando gravemente a las universidades, provocando que miles de jóvenes dejaran sus estudios y el talento de nuestra tierra acabara en otros países. No pensamos permitirlo”.

Al margen de las reuniones y negociaciones que mantendrán los rectores con la Junta de Andalucía, los consejos de estudiantes andaluces mantienen un contacto permanente con los rectorados, y por su parte, se organizarán para llevar a cabo las acciones que consideren, sin descartar ninguna opción.