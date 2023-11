FICAL llena el Cervantes con 1.125 ‘Miradas Adolescentes’ contra la violencia machista

La violencia de género es una lacra social cuya erradicación compete al conjunto de la sociedad. Bajo este preámbulo se ha celebrado la XII edición del certamen Miradas Adolescentes – Antonio Galindo, organizado por el Área de Familia, Igualdad, y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Almería, junto con el Instituto Andaluz de la Juventud y enmarcada en FICAL.

El Teatro Cervantes de la capital ha acogido la entrega de premios y exhibición de los trabajos ganadores dentro del marco de FICAL 2023, que viene de esta manera a reforzar su compromiso social.

Medio centenar de cortos

El concurso ha contado con 52 cortos, de los cuales 39 han sido aceptados. En la elaboración de estas producciones han estado involucrados un total de 1.125 alumnos y 242 han participado de manera directa.

El objetivo de esta propuesta es el de fomentar el conocimiento de la problemática de la violencia de género en los diferentes sectores sociales, considerando de especial importancia potenciar en los escolares almerienses los valores del respeto entre géneros y los efectos que la violencia contra la mujer genera no solo en la pareja sino en los hijos, en la familia y en la sociedad en general.

En el escenario del Teatro Cervantes, Enrique Iznaola, director de FICAL, y Almudena Morales, diputada de Cultura, Cine e Identidad Almeriense, han presentado el certamen destacando la importancia de que los más jóvenes disfruten del cine. “Una de las mejores formas de aprender es con concursos como este”, ha subrayado Iznaola.

El certamen en cifras

En la XII entrega del certamen Miradas Adolescentes han estado implicados un total de 17 centros educativos de la capital: CEIP Adela Díaz, Asociación Ítaca, CEIP Ángel Suquía, CEIP Europa, CEIP Freinet, CEIP Madre de la Luz, IES Al-Ándalus, IES Azcona, IES Nicolás Salmerón y Alonso, La Salle Chocillas, La Salle Virgen del Mar, María Inmaculada, Escuela de Artes, CEIP El Puche, IES Galileo Galilei y el IES Río Andarax.

Todos los cortos participantes han acumulado cerca de 10.000 visualizaciones en internet y más de 2.300 Me gusta, unas cifras que se espera que vayan en aumento.

Los ganadores de las distintas categorías del XII Concurso Miradas Adolescentes han sido: No a la violencia (Asociación Ítaca), premio al mejor mensaje contra la violencia de género; A veces las señales no son tan claras (La Salle Virgen del Mar), premio al mejor mensaje contra la violencia de género en la adolescencia; La quedada (IES Azcona), premio a la mejor actuación, actor; Ojalá todo fuese humor (María Inmaculada), premio a la mejor actuación, actriz; Killing me softly (IES Nicolás Salmerón y Alonso), premio al mejor guion; Real makeup (CEIP Freinet), premio al mejor montaje; Toma conciencia contra la violencia (IES Al-Ándalus), premio del público; El diario de Marta (IES Al-Ándalus), premio Antonio Galindo al mejor cortometraje didáctico.

La ceremonia concluyó con un homenaje al profesor Antonio Galindo, cuyo legado continúa inspirando a las generaciones futuras.