Farmacéuticos y AECC advierten: 8 de cada 100 casos de cáncer en Almería son de piel

Almería tiene más de 320 días y 3.000 horas de sol al año, con índices de ultravioleta muy superiores al resto de Europa. Por eso, el Día Europeo de la Prevención del Cáncer de Piel, la Asociación Española contra el Cáncer y el Colegio de Farmacéuticos se han desplazado hasta el Parque de los Periodistas, frente al Paseo Marítimo, donde han instalado una carpa en la que han repartido un folleto creado por la Vocalía de Dermofarmacia del Colegio sobre medidas de prevención, junto a muestras de crema de protección solar, a la vez que el dermatólogo Ramón Fernández Miranda ha ofrecido una charla.

El objetivo es claro: En Almería se diagnosticaron 3.690 casos de cáncer en el año 2021 de los que el 7,7% fueron de piel. Por tanto, la prevención es básica.

El peligro del sol

Ramón Fernández Miranda ha ofrecido una pequeña charla en la que ha manifestado que “la luz ultravioleta es un 5% de la radiación que nos llega del sol. La ultravioleta A y B son las peligrosas, porque la C que sería gravísima, se queda en la capa de ozono.

La ultravioleta A pasa cristales, entra en nuestra piel hasta la dermis, la segunda capa; la ultravioleta B entra menos, se queda en la epidermis, e induce al envejecimiento cutáneo, quemaduras solares, etc. Lo más serio, lo más grave que producen esas radiaciones es el cáncer de piel. Y aquí hay dos grandes grupos, el cáncer melanoma, que es un lunar que se ha hecho maligno, y luego el cáncer cutáneo no melanoma, que es muchísimo más frecuente”.

Influencia genética

Fernández Miranda ha afirmado que “en el cáncer de piel influyen factores genéticos, el fototipo que tengas (piel clara, piel oscura…) y también, el número de horas de sol que hayas tomado en tu vida. Una persona, por ejemplo, que haya tenido cinco quemaduras solares severas antes de los 20 años tiene un riesgo aumentado en un 80% de padecer un melanoma, que es un tumor muy severo y que hoy día, con las investigaciones se está consiguiendo convertirlo en una enfermedad crónica”.

En cuanto a las recomendaciones, Ramón Fernández Miranda afirma que “la mejor crema es la sombra, es el mejor fotoprotector. Por supuesto, beber mucha agua para evitar golpes de calor y deshidrataciones, gafas de sol, sombreros, es lo básico. No estés al sol cuando más golpea el sol. Para los bebés, antes del año el sistema inmunológico de la piel no está maduro, por lo que no pueden ir a la playa, y los fotoprotectores para niños, deben ser específicos pediátricos. Y los días nublados, ojo, porque también hay que usar crema protectora, si es posible, siempre con un factor de 50+”.

Prevención

El Colegio de Farmacéuticos de Almería y la Asociación Española Contra el Cáncer en Almería siguen la línea de colaboración para prevenir en beneficio de la sociedad. En el caso del sol, quieren sensibilizar a los ciudadanos para que sepan aprovechar los beneficios de una correcta exposición solar para el cuerpo y el estado anímico y eviten siempre los riesgos. De ahí esta campaña conjunta que han lanzado en el Día Europeo para la Prevención del Cáncer de Piel.