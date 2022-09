Evergames convertirá Aguadulce en la capital del ‘gaming’ inclusivo

El Palacio de Congresos y Exposiciones de Aguadulce será la sede de la primera edición de Evergames, un evento organizado por el Ayuntamiento de Roquetas de Mar en colaboración con la productora almeriense Crash Music, que convertirá al municipio roquetero en la capital española del gaming durante los días 1 y 2 de octubre.

El evento pretende ser el más inclusivo de todos cuantos se celebran en toda España a lo largo del año, gracias a la labor de la Fundación Music For All, una entidad que ya ha convertido a Cooltural Fest en el festival de música más inclusivo de Europa.

Evergames nace con vocación de continuidad y está llamado a convertirse en uno de los eventos gaming más destacados del panorama nacional. En él se darán cita los amantes de los videojuegos, e-sports, música y tecnología.

Los asistentes podrán encontrar videojuegos y juegos de mesa accesibles o adaptados en los principales stands de la feria, de esta forma, cualquier persona, independientemente de sus capacidades podrá disfrutar del evento de manera inclusiva.

La Fundación Music for All y la ONCE Almería han unido esfuerzos para trabajar por la inclusión del evento que, además, contará con contratación de personas con diversidad social y/o exclusión social, descuento de hasta el 50% para personas con discapacidad, plano relieve de la feria en diferentes puntos para las personas con discapacidad visual, mejora de la accesibilidad web, se habilitará un punto Music for All de apoyo e información durante el evento. Todas estas disposiciones vienen avaladas por @Brianeitor2002, que será embajador con discapacidad de Evergames.

Novedades y sorpresas

En cuanto a las últimas novedades de la programación, que sigue incluyendo sorpresas semanalmente en una apasionante cuenta atrás, se encuentra la confirmación de la presencia de Rojuu, que ofrecerá un concierto el sábado, 1 de octubre, o las gemelas Twin Melody, que estarán el domingo, día 2. El coordinador de Evergames, Juan Antonio Gallego, explica que “desde la organización nuestro objetivo es reunir a más de 20.000 asistentes durante ese fin de semana, siendo un evento donde tendrán cabida las familias y jóvenes que quieran disfrutar de una de las mayores ferias a nivel nacional”.

Evergames realizará campeonatos de videojuegos como el gran torneo de Fortnite, también de League of Legends, Valorant, Clash Royale, Rocket League, Fighting Games o FIFA, con premios por valor de más de 10.000 euros entre las diferentes competiciones. En el evento se podrá, además, disfrutar equipos profesionales de e-sports y de grandes influencers tanto de gaming como más familiares.

Además de estos torneos, influencers y conciertos, habrá distintas zonas temáticas entre las que destacan la zona de equipos, zona otaku, zona de foodtrucks, ludoteca, zona de arcades, zona dance, zona urban, cosplayers, simuladores, tiendas, escenarios y mucho más. Habrá decenas de puestos de Freeplay para que los asistentes puedan estar todo el fin de semana disfrutando de los mejores videojuegos.

Evergames también servirá como foro para sensibilizar y visibilizar sobre las necesidades de accesibilidad en videojuegos y dispositivos móviles a través de dos ponencias de la mano de la ONCE que tendrán lugar el sábado, 1 de octubre:

13:00 La accesibilidad en el mundo del videojuegos y juegos online

17:00 “Demostración real de la accesibilidad de juegos en dispositivos móviles”

Toda la programación e información del evento Evergames puede consultarse en la página web www.evergames.es y se puede solicitar el descuento para personas con discapacidad enviando un email a info@fundacionmusicforall.