María del Mar García Martín, estudió enfermería en Almería, finalizando sus estudios en 1986. Tras pasar tres meses con distintos contratos breves comenzó a trabajar en salud mental el 2 de enero de 1987 y, desde entonces, ha ido variando su actividad dentro de la UGC de Salud Mental, pero sin salir de ella. Fue alternando actividad asistencial con gestión. Obtuvo la especialidad de Enfermería en Salud Mental el año 2010. Durante mucho tiempo se fue formando en múltiples terapias complementarias como: Técnicas de Relajación o Atención Plena, complementando su trabajo con la docencia en estas especialidades.

Formó parte de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Enfermería de Almería como vocal de Terapias Complementarias, hasta que en 2017 se presentó a la presidencia de este Colegio, cargo que ocupa en la actualidad.

¿Cómo se encuentra ahora el colectivo de Enfermería?

El colectivo enfermero se encuentra agotado, tras la dura batalla durante la pandemia (de la cual aún quedan restos) y habiendo demostrado con creces capacidad de superación, profesionalidad, humanidad y esfuerzo físico y psíquico.

A cambio la profesión enfermera sigue sin hacer realidad las múltiples necesidades que llevamos comunicando en los últimos años. Realizamos un decálogo de nuestras necesidades y se les comunicó a los responsables políticos sanitarios:

1-Ratio que garantice la seguridad del paciente: Tenemos una ratio enfermera paciente que no llega a 4,2 enfermeras por cada 1000 pacientes. Mientras que la media europea está en 8,8 enfermeras por cada 1000 pacientes.

-2-Equiparacion Salarial: También es necesario que se equiparen los salarios con el resto de CCAA. Andalucía está a la cola.

-3-Nivel A1: Desde 2008 somos grado en enfermería, por titulación académica y créditos nos corresponde el nivel profesional A1, sin embargo se nos niega sin motivo alguno, y con ello se nos cierra la puerta a bastantes puestos de gestión para los que estamos suficientemente capacitadas.

-4-Especialidades Enfermeras: Tenemos un sistema de especialidades desorganizado, sin puestos de trabajo definidos. Invertimos en formar a especialistas las cuales deben irse a otras CCAA la mayor parte de ellas si quieren ejercer.

5- Enfermería Escolar: La organización colegial lleva más de una década reivindicando la figura de la enfermera escolar en los centros educativos, lo cual supone una inversión en salud. En esta lucha se nos han unido AMPAS, Asociaciones de Directores de Colegios y de Institutos, Asociaciones de niños con patologías, Universidad, Asociaciones Científicas y a pesar de todo lo quieren suplir con las enfermeras referentes escolares.

6-Estabilidad Laboral: También es necesario que se den unos contratos que aporten estabilidad laboral. Por este motivo se está teniendo problemas de sustitución en nuestra comunidad ya que otras comunidades autónomas ofertan contratos de larga duración y está provocando que nuestros profesionales enfermeros tengan que emigrar.

7- Enfermeras en puestos de gestión: No nos permiten dirigir las UGC a pesar de haber demostrado con creces estar capacitados para hacerlo.

8- Enfermeras presentes en los puestos donde se toman las decisiones.: No hay enfermeras en las mesas donde se deciden las políticas sanitarias y si las hay son en forma de asesorías pero no con capacidad de decisión.

No se nos tiene en cuenta en cuanto a condiciones laborales y desarrollo profesional.

Se necesitan enfermeras en las Consejerías, Direcciones Generales, Gerencias…

9- Mejoras en las condiciones del ámbito socio sanitario: El escaso reconocimiento en el ámbito socio sanitario hace que el trabajo en las residencias no tenga atractivo para nuestras enfermeras, y en vez de mejorar esta situación lo quieren suplir creando una categoría profesional de bajo coste.

10-Sentimiento de “Ninguneo”: La Administración y los distintos responsables políticos no cuentan con la voz y la experiencia de la Enfermería, lo que debilita la planificación en el sistema sanitario. Además veta o dificulta su acceso a puestos de responsabilidad y, en general, ofrece discursos elogiosos y buenistas que no se traducen en hechos ni medidas que favorezcan a la profesión que se deja la vida por los pacientes las 24 horas, los 365 días del año. El desprecio administrativo y la falta de voluntad no pueden continuar y las más de 43.000 enfermeras y enfermeros de Andalucía decimos “Basta Ya”.

Recientemente el colectivo se ha manifestado a nivel nacional.

Sí, tras años sin que se nos escuche y a petición de los colegios de toda España se decidió manifestarnos para ver si de una vez empiezan a negociar y a concedernos esas necesidades que demandamos. A la Organización Colegial se unió el sindicato SATSE, sociedades científicas de enfermería, decanos de universidades y alumnos de enfermería.

¿Qué espera de la segunda mitad de 2022 y cómo encara el Colegio 2023?

Como ya sabéis acabamos de estrenar una nueva sede que queremos convertir en la Casa de los Colegiados. En la recta final de 2022 queremos terminar de implantar la nueva plataforma de colegios, para facilitar y mejorar la comunicación con los colegiados. También queremos modificar un poco nuestra página web con el fin de que sea más clara hasta que se realice una nueva.

Seguiremos con nuestro amplio catalogo de formación continuada tanto en line como semi presencial. Tenemos prevista también la inauguración oficial de la sede que se acompañara de una jornada sobre el suicidio y unas ponencias donde miembros de nuestra junta expliquen a los colegiados que puedan venir los proyectos que tiene en la actualidad nuestro colegio en cuanto a formación, ONG Solidaridad Enfermera e Investigación. Será en el mes de octubre. En el mes de noviembre realizaremos una Jornada de Investigación para fomentar este campo entre nuestros colegiados.

Estos dos últimos actos se realizaran de forma presencial y retransmitida en streaming para facilitar la participación. Para 2023 queremos seguir avanzando en la digitalización de nuestro colegio con el objetivo de estar entre los punteros en este campo.

Como ya tendremos en pleno funcionamiento la plataforma e colegios queremos preguntar a las colegiadas preferencias en materia de formación e ir introduciendo esas temáticas. Queremos trabajar con el programa enfermería joven. Queremos crear un espacio para nuestros jubilados para que sigan formando parte de nuestro colegio y participen en distintas actividades.

En los últimos meses, se viene hablando mucho a nivel mediático de la enfermería escolar, ¿Cuál es la posición del Colegio en esto?

La Enfermera escolar es una figura que se viene reivindicando desde la organización colegial desde hace más de una década.

La Enfermería escolar continúa siendo todo un reto para Andalucía y es nuestra obligación abordar este proyecto para conseguir que la enfermera escolar se convierta en un miembro más de la comunidad educativa, su presencia en los centros educativos:

-Ayuda a promocionar y educar para la salud creando hábitos de vida saludables.

-Previene problemas de salud y accidentes.

-Proporciona una atención integral al alumnado y a la comunidad escolar con enfermedades crónicas.

-Presta asistencia en situaciones de urgencias y emergencias que requieren de la intervención de un profesional sanitario.

-Proporciona asesoramiento sanitario a docentes y madres y padres .

La figura de la enfermera escolar, un profesional que ya esta instaurado en la mayoría de países de nuestro entorno, es una pieza clave en los centros educativos, asumiendo un papel de protección y promoción de la salud dentro del entorno educativo.

Desde este colegio confiamos que la implantación de la Enfermera Escolar sea pronto una realidad en Andalucía.

El Colegio por fin ha experimentado el cambio de sede que tantos años llevaba esperando.

Si, tenemos nueva sede en un edificio señorial con gran iluminación natural, techos altos y patio interior. Una sede en consonancia con nuestra categoría profesional.

Tiene además de los espacios propios de trabajo una sala para que los colegiados se puedan reunir, con biblioteca, accesos a red y punto de agua, té y café.

Un salón de actos y una sala de formación para que puedan coincidir dos actividades formativas de forma simultánea.

Además de una sala para la realización de talleres prácticos.

También, tras dos años de parón, se ha celebrado el día del Patrón de todas las enfermeras.

La celebración del patrón es un día muy especial para la/os enfermera/os almerienses. Es un día de homenajes para nuestros jubilados, para los que cumplen las bodas de plata en la profesión, para la enfermera/o del año… pero además es un día de grandes encuentros, ese día vemos a compañeros que solemos ver solamente en el patrón.

Espero que nunca más se vuelva a repetir el tener que suspender nuestro gran día de San Juan de Dios.

Cambiamos de tercio, ¿cómo de preocupante son las agresiones a sanitarios?

Las agresiones a los profesionales sanitarios es un tema incomprensible, ya que somos agredidos mientras estamos cuidando su salud o la salud de su familia.

Tras la pandemia, donde hemos demostrado que lo damos todo por cuidar la salud de la población que atendemos, el número de agresiones incluso ha aumentado.

Es muy importante trabajar para que las agresiones al personal sanitario desaparezcan.

Desde el Colegio aportamos nuestro granito de arena a esta causa:

Realizando actividades formativas para la prevención de agresiones.

También es importante realizar campañas de sensibilización a la población.

Seguir trabajando con el Interlocutor policial provincial.

¿La formación es básica y una piedra angular de su proyecto, no es así?

Sí, uno de los pilares más importantes de nuestro colegio es la formación continuada. Para dar unos cuidados de calidad es muy importante mantener al día la formación posgrado de nuestros colegiados.

Para el último cuatrimestre de 2022 tenemos las siguientes actividades formativas:

Expertos Universitarios On Line :

Enfermería Escolar. Cuidados al paciente Crónico y gestión de casos en enfermería

Cursos Acreditados On Line:

a) Enfermería y violencia de género

b) Competencias enfermeras en la gestión de equipos.

Cursos Acreditados semi presenciales:

a) Cuidados de enfermería al paciente critico

b) Soporte vital avanzado pediátrico y neonatal para enfermería.

Cursos No Acreditados On Line:

a) Enfermería y maltrato al anciano.

Cursos para Promoción de la Investigación On Line:

a) -Curso Investigación Básica para Enfermería.

b)- Curso Búsqueda Bibliográfica en Investigación Enfermera y como escribir un artículo científico.

9. ¿Qué metas se pone como presidenta para el futuro?

Como ya he adelantado, una vez que tenemos la nueva sede en consonancia con nuestra profesión, hay que seguir trabajando en prestación de servicios.

Queremos una sede puntera en tecnología.

La nueva plataforma que facilitará las necesidades del colegiado.

Seguir avanzando en variabilidad de formación e ir adaptándola a las preferencias de nuestros colegiados.

Una vez recibido todo el material de simulación (RCP Avanzada de adulto,niño y pediátrico. Ecógrafo con biblioteca de imágenes asociadas a patologías y simulador de partos) formaremos un equipo de docentes para poder realizar cursos. También tenemos en proyecto con el simulador de partos formar a personal no sanitario como pueden ser policía, taxistas que pueden verse en la situación de que alguien se ponga de parto y que sepan actuar mientras vienen los profesionales adecuados.

Queremos avanzar en nuestra relación con la facultad de ciencias de la salud de la Universidad de Almería, para mediante el programa de Enfermería Joven vincular alumnos al colegio.

Otro punto importante es trabajar con nuestros colegiados jubilados, entre ellos existen los que solo quieren descansar y disfrutar de la vida pero existe un grupo que no quiere desvincularse totalmente de su profesión y me han pedido que cuente con ellos para distintos proyectos, por lo cual hay que darle forma y crear un espacio donde pueda participar todo colegiado jubilado que lo desee.

10. Sin duda, el CAE parece haberse fortalecido. ¿Cómo de importante es para el Colegio de Almería pertenecer a este órgano?

Es muy importante que exista un órgano que aúne a todos los colegios andaluces, ya que muchos cambios que solicitamos tienen que hacerse a nivel autonómico y también porque la unión hace la fuerza.

Este año el CAE nos ha realizado una dotación de material de simulación para la formación de nuestros colegiados a cada uno de los 8 colegios.

También financia de forma total o parcial gran parte de la formación de nuestro colegio.

11. ¿Y el Consejo General?

En los últimos años el consejo general de enfermería se está volcando en ayudar a los colegios provinciales para mejorar las prestaciones a sus colegiados.

Uno de los puntos más potentes es su apuesta es fomentar la investigación entre nuestros colegiados.

La investigación es un pilar básico para el avance de una profesión.

También creó la plataforma de formación on line ISFOS donde ofrece gran variabilidad de cursos acreditados y no acreditados y también expertos, webinars…. de gran calidad.

Por último, qué reflexión le gustaría mandar a las enfermeras de toda la provincia y la sociedad en general.

Que tenemos una gran profesión, somos grado universitario, con amplio catálogo de especialidades, cada día avanzamos más en investigación enfermera y el número de doctores en enfermería va en aumento. Todo esto nos lo tenemos que creer toda la profesión en primer lugar para después poder transmitirlo al resto de la sociedad.