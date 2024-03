El yacimiento arqueológico Barrio Andalusí recibe la exposición ‘Mujeres y Agenda 30’

La exposición Mujeres y Agenda 30. Los ODS en acción estará presente en el Yacimiento arqueológico barrio andalusí de la ciudad de Almería del 5 al 17 de marzo de 2024, su llegada a la capital almeriense coincide con el 8 de marzo, Día de la Mujer.

Esta muestra tiene como objetivo visibilizar cómo se incorpora la perspectiva de género en la implementación y el seguimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, porque la igualdad de género es fundamental para cumplir con la promesa de la Agenda 2030. Mientras las mujeres no gocen de empoderamiento económico y social en el mundo laboral, en el hogar y la comunidad el crecimiento no será inclusivo y no lograremos erradicar la pobreza.

Por primera vez se presenta la propuesta María quiere seguir jugando, que es una novedosa iniciativa que se incorpora a la exposición. Se trata de nueve paneles explicativos que a través de la historia de una niña llamada María, pretende acercar los Objetivos de Desarrollo Sostenible a alumnos y alumnas de educación infantil.

Esta actividad, organizada por la ONG Ayudemos a un@ Niñ@ y cuenta con la colaboración de Cajamar, el Ayuntamiento de Casares y el Área de Turismo del Ayuntamiento de Almería.

Están prevista visitas guiadas para grupos escolares, para más información llamar al 900 14 20 14.