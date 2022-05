El presidente del CEUAL se alegra de la llegada de Medicina, “como la de cualquier otro Grado”  

Esta semana llegaba a la UAL la verificación del Grado en Medicina por la DEVA, lo cual supone el último paso por parte de la Junta de Andalucía para la implantación de dicha titulación el próximo curso.

Al momento de conocer esta decisión, el rectorado, el alcalde de Almería, varios delegados de la Junta de Andalucía en Almería y algunos partidos políticos, salían en prensa manifestando su alegría y felicitando a la UAL por esta buena nueva. El presidente del Consejo de Estudiantes de la UAL, José Ramón García Túñez, afirma que “desde el CEUAL nos alegramos de la llegada de Medicina a la UAL, como la de cualquier otro Grado. No hay titulaciones más importantes que otras, todas son igual de válidas y dignas”.

García Túñez recalca que “si bien es cierto que la implantación del Grado en Medicina fue una promesa electoral del actual Rector, no merece más trascendencia mediática que cualquier otro Grado. No debemos caer en el clasismo de titulaciones, como parece que hacen los políticos del gobierno andaluz y del Ayuntamiento de la capital, e incluso ciertos miembros del rectorado de la universidad”.

Además, es importante señalar que el Plan de Estudios de Medicina, se elaboró sin contar con los estudiantes y usaron un modelo elaborado hace más de una década, lo cual significa que está desfasado y no se adecúa a lo que la sociedad nos demanda en la actualidad, “todo por hacer el trámite lo más rápido posible y sin mucha transparencia”, según el presidente del CEUAL.

Los estudiantes de Fisioterapia, por su parte, nos han hecho llegar al Consejo de Estudiantes su malestar por las obras que están sufriendo en los laboratorios, llegando a anularles el uso de dos de ellos y perjudicando su formación en prácticas.

Por último, García Túñez expresa que “está por ver la construcción del edificio de docencia en el complejo hospitalario de Torrecárdenas. No tenemos información al respecto y no puedo opinar, pero a priori, no me gusta nada la idea de que pueda romperse el campus único de la UAL, una de nuestras señas de identidad”.