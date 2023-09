El CEUAL denuncia la situación de la vivienda en Almería para estudiantes  

El Consejo de Estudiantes de la Universidad de Almería ha querido hacer público lo que ya es una constante en el inicio del curso académico, se trata de la dificultad para encontrar viviendas en alquiler en la ciudad de Almería para los estudiantes y la gran cantidad de mensajes de ayuda y denuncias que reciben.

Aseguran los representantes de estudiantes, que han podido experimentar como en los últimos años y, sobre todo desde la pandemia, los precios han subido descaradamente, incluso llegando a aumentos de rentas del 25% en muchos barrios de la capital almeriense, y a eso se le ha de sumar que mientras la UAL crece paulatinamente en número de estudiantes año tras año y eso se traduce en más desplazamientos a la ciudad, la oferta de pisos en alquiler se mantiene estéril, con lo cual son muchos los jóvenes que al comienzo del curso aún no tienen un piso donde alojarse.

El Presidente del CEUAL, José Ramón García Túñez, denuncia que “es muy triste ver como son muchas las inmobiliarias y arrendadores que intentan estafar a los estudiantes, algunos incumplen descaradamente la nueva Ley de Vivienda obligándoles a pagar los honorarios, otros intentan subirles el alquiler un 15% o un 20% respecto al curso anterior. Esta situación es insostenible y el Ayuntamiento de Almería y la Junta de Andalucía no hacen nada, no atienden a esta realidad y no brindan ayuda de ningún tipo”.

Desde el CEUAL temen que se repita lo que ya viene sucediendo los últimos cursos, y es que hay estudiantes que hasta noviembre no consiguen una habitación para instalarse en la capital, lo cual perjudica en la vida académica de los estudiantes y en la economía de muchas familias. Instan al Ayuntamiento de Almería y a la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio de la Junta de Andalucía en Almería a una reunión urgente para estudiar la situación del mercado inmobiliario en la capital almeriense.