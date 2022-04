El CAF pone en marcha el taller ‘De la afición a la creación’, de Camino Laguillo

El Centro Andaluz de la Fotografía, gestionado por la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico a través de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, desarrollará el taller de fotografía De la afición a la creación. Proceso creativo de un proyecto fotográfico entre el 20 de mayo y el 15 de junio.

La fotógrafa Camino Laguillo, con una sólida formación de fotografía y vídeo avalada por autores internacionales, guiará a los asistentes hasta encontrar una voz propia en el proceso de creación a través de cuatro sesiones presenciales, cuatro grupales y tutorías individualizadas online.

Los interesados, procedentes del ámbito de la fotografía e incluso de otras disciplinas, con o sin experiencia, podrán solicitar su plaza hasta el próximo 16 de mayo en www.centroandaluzdelafotografia.es.

La actividad, de carácter gratuito, ofrece conocimiento teórico y práctico de las diferentes etapas del desarrollo de un proyecto fotográfico personal, desde el proceso inicial de elección de la idea hasta su materialización con el fin de que cada alumno desarrolle el proyecto. El módulo inicial se llevará a cabo de forma presencial el fin de semana entre el 20 y el 22 de mayo, mientras que el resto se desarrollará online entre el 25 de mayo y el 15 de junio. Se suman a esta propuesta tutorías online individualizadas. Esta formación también se está desarrollando paralelamente hasta el 18 de mayo en el Museo de Málaga, duplicando así el número de plazas ofertadas.

El público de este taller es muy amplio ya que se dirige a fotógrafos, pero también a amantes de la fotografía, con y sin experiencia, e incluso a personas procedentes de otros campos como la psicología, la educación o la tecnología por mencionar algunas, pero siempre unidas por su necesidad creativa, que es lo que Laguillo pretende enriquecer.

En total 34 horas de formación para un máximo de doce alumnos que indagarán y descubrirán nuevos caminos en el ámbito de la fotografía. Una selección de estos trabajos será proyectada en la plaza Manuel Falces, Almería, junto al Centro Andaluz de la Fotografía. Las inscripciones para la edición ya están abiertas hasta el próximo 16 de mayo a las 15 horas. Toda la información en www.centroandaluzdelafotografia.es.

Camino Laguillo

La docente y fotógrafa está acreditada por su gran especialización, conocimiento de la materia y amplia trayectoria en el mundo de la fotografía. Estudió producción de vídeo en Nueva York, en School of Visual Arts, periodo en el que se inició en la fotografía; cuenta con gran experiencia en la participación de numerosos talleres creativos y de formación con autores de relevancia nacional e internacional como Antoine d ́Agata y Alessandra Sanguinetti (de la agencia Magnum), Anders Petersen y José Manuel Navia (de la agencia VU), Alberto García Alix, Fontcuberta, entre otros. Destacan el Taller de edición de fotolibro impartido por Lesly A. Martin, directora creativa de Aperture (New York) y el curso Creatividad y estrategias en fotografía contemporánea impartido por Javier Vallhonrat en EFTI (Centro Internacional de Fotografía y Cine).

Además, entre 2011 y 2020, desarrolló una extensa actividad docente mediante los diferentes talleres que ha impartido: Módulo de proceso creativo en el curso anual de fotografía en Fotomata(Sevilla, 2011). Entre 2012 y 2014, impartió el taller Play, en el que se estudia las relaciones entre el lenguaje de la fotografía y la música que finalizó con la creación de un vídeo colectivo con Zlick (La Coruña), Madphoto (Madrid) y pasaje Mallol_estudio (Sevilla).

En la Escuela Pública de Formación Cultural, actualmente el programa Ágora, impartió el curso ampliado De la afición a la creación, en dos diferentes convocatorias, y en la Asociación de Fotografía de la Escuela de Ingenieros en Sevilla.

Además, cuenta en su haber con numerosas exposiciones individuales como Inward en La New Gallery, Madrid, Valid Foto en Barcelona, Sala Kursala en Cádiz y Sevilla Foto, entre otras galerías y festivales. Entre sus exposiciones colectivas resalta 31 Women in Art Photography en Hasted Kraeutler Gallery en Nueva York y la exposición itinerante Galería de Espejos. 21 miradas andaluzas, comisariada por Jun Manuel Bonet e inaugurada en el Centro Andaluz de Fotografía en 2021, actualmente instalada en el Museo de Málaga hasta el 30 de abril.

Por último cabe destacar el premio recibido en 2010 del festival internacional Emergent Lleida en 2010 y la selección de la publicación Inward entre los mejores fotolibros del año en Photoespaña 2011. También ha publicado La Casa, y forma parte de Stand by_012, Guía de la Fotografía Andaluza Actual. En la actualidad vive en Sevilla donde compagina su trabajo artístico y docente.