Día para la Prevención del Suicidio: ‘El Timón’ organiza en El Ejido una carrera para salvar vidas

Será la primera vez que se pone en marcha esta iniciativa en Almería con motivo de la celebración el 10 de septiembre del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, un problema de salud pública por el que se quitan la vida 11 personas al día en España.

Por este motivo, la Asociación de Salud Mental El Timón, y la concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de El Ejido, ponen en marcha la primera edición de esta carrera con la que se pretende sensibilizar a la población para que se puedan reducir estas cifras.

Para la Asociación de Salud Mental El Timón, “esta cita representa la esperanza, es muy necesaria la participación ciudadana para que se activen medidas preventivas, cada suicidio afecta profundamente al menos a 6 personas del entorno familiar”, dice la presidenta de la entidad, Cristina González.

Se puede prevenir

En la carrera los participantes podrán encender una vela por quienes ya no están, “todos conocemos a alguien, ¿quién no tiene un familiar o un amigo? Tenemos que ser capaces de romper el silencio hay mucha necesidad de hablar sobre el suicido, no hay que esconderlo porque se puede prevenir, sobre todo porque quien se quita la vida no quiere dejar de vivir, sino dejar de sufrir y tenemos que poder ayudar a las familias supervivientes”, ha reiterado González.

Los fondos que se recauden de esta iniciativa estarán destinados a apoyar y aliviar el sufrimiento de las familias supervivientes, por lo que desde la asociación hacen un llamamiento a la participación ciudadana para que su solidaridad posibilite el que se puedan llevar a cabo proyectos de apoyo.

El próximo sábado día 10 de septiembre a las 19 horas se dará la salida a esta primera edición de la Carrera para la Prevención del Suicidio que se celebrará en Almerimar con un recorrido de dos distancias 4 y 8 kilómetros. Las inscripciones están ya disponible en la página web de la Asociación de Salud Mental El Timón.