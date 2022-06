Cruz Roja inicia una campaña en comercios de Almería para prevenir la soledad de los mayores

El 15 de junio es el Día de la Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, con el que se pretende sensibilizar a la sociedad sobre un problema que afecta a la salud y los derechos de muchas personas mayores en todo el mundo.

El maltrato no solo implica las agresiones más lesivas y el abandono, también incluye situaciones que pasan más desapercibidas, como la infantilización, la sobreprotección y la reducción de la autonomía en las personas mayores. Muchas veces, se llevan a cabo de forma inconsciente o involuntaria, o como consecuencia de una mayor digitalización de nuestro día a día, como el uso cada vez más generalizado de plataformas móviles para comprar o realizar gestiones. Sin embargo, este tipo de acciones atentan también contra la dignidad de las personas mayores, y acaban agravando situaciones de soledad no deseada y de aislamiento social para quienes las sufren.

Coincidiendo con el Día Mundial contra el Maltrato en la Vejez, Cruz Roja ha puesto en marcha en Andalucía una campaña dirigida a los comercios de cada barrio como farmacias, establecimientos de alimentos, mercerías, etcétera, animándoles a convertirse en “establecimientos amigos de las personas mayores”.

En Almería esta campaña se lleva a cabo con acciones en toda la provincia. En la ciudad se ha iniciado en el casco antiguo con los comercios más cercanos a la Asamblea Provincial de Cruz Roja como es el caso de la Farmacia Balcázar cuyo titular, Francisco Balcázar, farmacéutico comunitario en Almería, ha mostrado su gran predisposición y explica que “es importante colaborar en esta labor además de ser un deber como ciudadanos cuidar a nuestros mayores, especialmente los más vulnerables. Es una iniciativa excelente porque la soledad es un problema habitual y próximo a nosotros y la red de farmacias es el punto sanitario más cercano a la población en distancia y confianza donde se atiende a la gente con este problema y tenemos que aprovechar esta circunstancia para dar respuesta a esta situación tan triste».

Aislamiento y exclusión

Por su parte, Jesús María López, voluntario de mayores, será el agente rastreador y nexo de unión entre los comercios y Cruz Roja. Un voluntario muy comprometido con Cruz Roja y con el programa de mayores que está dispuesto “a detectar los casos de soledad para intentar paliarla con las herramientas y recursos de los que dispone la institución”.

«La soledad afecta a muchas personas mayores que, en muchos casos, no tienen familia o si la tienen no los atienden adecuadamente y eso propicia su aislamiento, que no lleven pautas de medicinas o de alimentación y se deteriore más su salud. Nuestro objetivo es poner los medios para que sigan viviendo en su entorno con la mejor calidad de vida», concluye Jesús María López.

Esta campaña forma parte del proyecto de Cruz Roja Atención a personas en situación de soledad no deseada, financiado por la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía a través de los fondos procedentes de la X Solidaria en la Declaración de la Renta.

El colectivo de personas mayores es uno de los prioritarios para Cruz Roja, que apoya cada año a casi 45.500 personas mayores de 65 años en Andalucía, con una atención integral que abarca diferentes áreas de conocimiento, como la salud, la inclusión o la educación.

Soledad en cifras

La pandemia por la covid19 ha agudizado el problema de la soledad no deseada y el aislamiento social entre las personas mayores.

Según datos de la Universidad Pablo de Olavide sobre la soledad no deseada entre las personas de 55 y más años de Andalucía, el 47% de las personas mayores de 55 años de Andalucía se encuentra en situación de soledad y el 15% de la población de 55 y más años se encuentra en riesgo de aislamiento social.