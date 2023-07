Comerciantes y vecinos del barrio de La Molina de Roquetas de Mar denuncian contenedores sin tapaderas e insalubridad en su entorno desde hace meses

La Asociación de Comerciantes La Molina, continúa sus reivindicaciones en materia de salubridad. El pasado día 2 del mes de mayo se realizó la petición de la sustitución de elementos metálicos de los contenedores del barrio, principalmente los de camino Hoyo Cuenca, con esquina Pintor Rosales frente a la Floristería Divina Pastora, ya que desde hace meses carecen de tapaderas, y no solo esos si no, los de calle Dalias, plaza Castelar y en general el entorno de todo el barrio, con el perjuicio que supone para vecinos y comerciantes, con las altas temperaturas que se están alcanzando en estos días, y la proliferación de plagas de insectos y cucarachas, no se está garantizando una salubridad mínima en este entorno ni la condiciones mínimas de limpieza alrededor de los mismos.

Los comerciantes preguntan «si la concejalía correspondiente no tiene conocimiento de esta situación pese a haberlo notificado con dos meses con registro de entrada en el Ayuntamiento de Roquetas de Mar, o simplemente se mira hacia otro lado y no se realizar ninguna acción, creemos que los capataces del servicio de limpieza de la empresa concesionaria, deberían de subsanar este tipo incidencias sin llegar a ocasionar perjuicio a vecinos y comerciantes y que el trabajo de la concejalia en cuestión fuese más minucioso en este tipo de peticiones».

Los responsables de la asociación animan a la concejal responsable a reunirse con ellos, «pues pese a las peticiones aún no hemos recibido interés alguno por su parte, para escuchar estas y otras peticiones en materia de aseo urbano».

En su debido momento, se solicitó la intensificación de la limpieza adyacente a los contenedores de todo el barrio, cosa que tampoco se ha realizado, en palabras del presidente de esta Asociación de Comerciantes, Benjamín Ferrer, “Confiábamos que, tras las elecciones y el periodo electoral, esta situación mejorase, pero por lo contrario continúa aún peor”.

«Exigimos como comerciantes y vecinos del entorno del barrio La Molina, se realicen las tareas de limpieza necesarias, así como se intensifique la limpieza en materia de aseo urbano de todo el barrio».