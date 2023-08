Aumentan las quejas por la ausencia de aseos portátiles en los mercadillos de la capital

La concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Almería, Lidia Compadre, ha anunciado que su grupo va a pedir al equipo de Gobierno del PP la instalación de aseos portátiles en los distintos mercadillos de la ciudad, tal y como vienen reclamando los comerciantes ambulantes y ya que se trata de un servicio que ya existe en los municipios de Roquetas, El Ejido o Adra.

Lidia Compadre ha manifestado no entender “cómo es posible que a estas alturas desde el Ayuntamiento no se haya atendido esta petición de los comerciantes, que es sencilla y barata”, y ha criticado que desde el PP “se permita que, en especial, las personas mayores y los niños no cuenten con un lugar donde hacer sus necesidades y tengan que acudir a los bares que hay en los alrededores si es que hay, porque en el entorno de los mercados de El Alquián y Estadio no hay ningún establecimiento”.

La concejala socialista ha recordado que la petición de aseos portátiles es algo recurrente entre los vendedores del comercio ambulante y ha indicado que confía en que la alcaldesa atienda esta demanda en un corto espacio de tiempo.

Suciedad

Por otro lado, también ha pedido al PP “más sensibilidad y más atención” hacia los mercadillos, ya que ha dado a conocer que los comerciantes se han quejado de que durante las fiestas de El Alquián no se recogió la basura y se encontraron al amanecer ese domingo los contenedores sucios y llenos de residuos, de modo que pasaron la jornada “con mal olor, insectos y dando una imagen muy lamentable a los almerienses y a los turistas que durante el verano se alojan en Retamar y El Toyo y visitan este mercado”.

Otra petición de los comerciantes que ha recogido la concejala socialista es un servicio de ambulancia en cada mercado para que cualquier emergencia sanitaria pueda ser atendida en un espacio razonable de tiempo.