Vecinos de Almería inician una campaña contra el ruido de motos y ciclomotores

Desde Bastetania se señala que “todos tenemos que poner los medios necesarios para combatir los niveles de ruido máxime cuando España es el segundo país del mundo, tras Japón, con mayores índices de ruido ambiental”, asimismo subrayan que mucha gente no se da “cuenta de que causa y genera ruido y casi ha aprendido a convivir con él. Pretendiendo el desarrollo de buenas prácticas para evitar perturbaciones de ruido y mejorar la calidad de vida, logrando una mejor convivencia con los vecinos y personas del entorno”. Y para dejar bien claro las graves incidencias que tiene el ruido para la salud humana, principalmente para el sistema nervioso.

El ruido del tráfico rodado aumenta las patologías del corazón y esto además de otros efectos auditivos y sobre la salud y la calidad del sueño. Altos niveles de ruido promueven y provocan mecanismos de estrés que pueden causar alteraciones de tipo cardiovascular, respiratorio y metabólico. Ya la Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que el ruido constituye un problema de salubridad pública

No obstante, sus efectos adversos en las personas pueden ser no sólo a largo plazo, sino incluso acumulativos. Los efectos adversos que pueden ser generados por el ruido se refieren a alteraciones fisiológicas, psicológicas o a ambas, y la intensidad de los efectos se relaciona con la exposición a mayores niveles de ruido y a períodos más prolongados.

Los principales problemas de salud son los siguientes:

Impedimento auditivo (pérdida de audición, distorsión y zumbidos que interfieren en aspectos como escuchar el teléfono, el timbre…lo que se agudiza en personas mayores). Interferencia en la comunicación, con problemas de concentración, fatiga, estrés…). Dificultad para dormir. Efectos cardiovasculares y fisiológicos (hipertensión, isquemia cardíaca…). Salud mental (ansiedad, estrés, dolor de cabeza…). Efectos en desempeño (capacidades de atención, desempeño de tareas cognitivas lo que induce a un mayor número de accidentes). Efectos en el vecindario (molestias, mal humor, impotencia, depresión, ansiedad, distracción, agitación, cansancio, alteraciones del comportamiento, quejas, insolidaridad y conflictos).

Dentro de esta Campaña, la Asociación de Vecinos Bastetania se ha dirigido a nuestros responsables municipales, garantes de esta problemática, para denunciarles su inacción que acarrea una grave irresponsabilidad, pues estamos hablando de problemas de salud.

Por último, desde esta Asociación se dirigen a los motoristas y les aconsejan que:

Conduzcan lenta y suavemente en las áreas residenciales y cerca de los hospitales y colegios.

Se aseguren de tener en condiciones adecuadas el silenciador, sobre todo si es conductor de motocicleta.

No acelerar el motor innecesariamente y no use el freno abruptamente.

Asimismo, a través de su página web aumenta la difusión en las redes, www.vecinosbastetania.org