Los comerciantes y vecinos de La Molina de Roquetas de Mar piden que se ilumine la calle principal del barrio

La Asociación de Comerciantes La Molina lleva tres años solicitando por escrito la completa iluminación de la calle Pintor Rosales, principal arteria del citado barrio en Roquetas de Mar. Los vecinos, que se reunieron hace tres años con en el Ayuntamiento roquetero consiguieron arrancar una serie de compromisos, que han sido ignorados año, tras año, según se puede comprobar. «Seguimos reivindicando y pidiendo al ayuntamiento de Roquetas de Mar el compromiso que adquirió en la primera reunión que mantuvo con la directiva de esta asociación, llevamos tres años consecutivos solicitando por escrito la completa iluminación de la calle principal de nuestro barrio, la calle Pintor Rosales desde su principio a fin dada su importancia como eje principal de paso de cientos de roqueteros asi como para la dinamización del tejido comercial, solicitud que el ayuntamiento de Roquetas de Mar aún no ha tenido a bien conceder, amparándose en que no existen puntos de luz suficientes para su instalación».

En cuanto al apoyo al comercio, la Asociación de Comerciantes La Molina se queja de la inexistencia de alumbrado navideño. «Acaso no ha habido tiempo y forma en tres años para solventar esta incidencia por parte de la la concejalía correspondiente y que hoy exista un alumbrado navideño como en los distintos barrios del municipio, solicitamos si no es posible el alumbrado convencional, alguno alternativo, como en farolas, palmeras, u otras alternativas, que si se contemplan en otros barrios, llegados a este punto nos preguntamos si después de realizar hasta en tres ocasiones la correspondiente solicitud a través del registro de entrada de este ayuntamiento si se está mirando intencionadamente hacia otro lado, para no atender esta petición vecinal».

El representante de la Asociación, Ben Ferrer Manzano, asegura que esta petición «no solo es una demanda de los comerciantes a los que represento y que son más de 50 familias, sino también de los vecinos que se miran en otros barrios en los que sí tienen en su principal calle alumbrado navideño en estas fechas».