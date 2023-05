Asalsido, a punto de cumplir 33 años de labor inclusiva con las personas con síndrome de Down

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, y la concejala delegada de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, Paola Laynez, han visitado este martes, de la mano de la presidenta de la Asociación Almeriense para el Síndrome de Down (Asalsido-Down Almería), Isabel Parras, de su gerente, Francisco Navarro, y de su directora, Lola Rodríguez, las instalaciones de la Asociación para conocer personalmente los servicios que la entidad ofrece tanto a sus asociados como a los usuarios que ocupan plazas concertadas, así como los recursos humanos y materiales de que dispone la entidad para atender a las personas con síndrome de Down y con otras discapacidades intelectuales.

La visita se ha realizado con motivo de la celebración, el próximo 17 de mayo, del trigésimo tercer aniversario de la creación de Asalsido-Down Almería, una entidad sin ánimo de lucro que inicia su actividad en mayo de 1990 con la finalidad de normalizar y mejorar la calidad de vida de las personas con síndrome de Down y sus familias. Es una entidad declarada de utilidad pública y federada en Down España y en Down Andalucía.

Hasta la fecha, han sido 33 años de trabajo y dedicación al servicio de este colectivo, apostando por la inclusión de las personas con síndrome de Down en todos los ámbitos de la sociedad: educativo, laboral, cultural, deportivo y de entretenimiento.

Su principal objetivo es la normalización, inclusión y mejora de la calidad de vida de las personas con síndrome de Down, desde su nacimiento y en todas las etapas de la vida, para conseguir una vida propia, autónoma e independiente como ciudadanos de pleno derecho, todo ello teniendo en cuenta los objetivos individualizados para cada persona.

Responder a las demandas

Entre sus retos más importantes, está el de ser capaz de dar respuesta a las demandas que planteen las personas con síndrome de Down para desarrollar el proyecto de vida que ellos mismos determinen, así como de dar respuesta a las familias, formándolas e informándolas para adecuarse a los cambios que van demandando sus hijos e hijas en cada etapa evolutiva.

Por otra parte, Asalsido-Down Almería pretende también velar por que toda la comunidad modifique su visión y trato hacia las personas con síndrome de Down, y por que los profesionales encargados de atenderles reflexionen sobre su trabajo, encaminados a la consecución de una mayor autonomía e independencia de las personas con síndrome de Down y sus familias.

Servicios concertados y propios

En estos momentos, Asalsido-Down Almería atiende a 146 familias que pertenecen a la Asociación y a otros usuarios, a través de servicios propios y concertados. En total, la Asociación cuenta en estos momentos con 70 trabajadores al servicio de 250 usuarios.