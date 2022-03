Apagón eléctrico voluntario para aliviar al planeta

Cada último sábado de marzo desde 2007 se celebra en buena parte del mundo La Hora del Planeta, un apagón eléctrico voluntario con el que se pretende concienciar a la sociedad sobre la necesidad de luchar contra el cambio climático.

Así pues, el próximo sábado 26 de marzo, entre las 19:30 y las 20:30 horas, muchos hogares e instituciones apagarán sus luces en pro de la Madre Tierra.

La app de aparcamiento EasyPark se suma a la celebración de este evento al invitar a los conductores que se encuentren al volante en ese momento a estacionar sus coches y participar en la iniciativa siguiendo unos sencillos consejos:

En primer lugar, apaga todos esos sistemas que no necesitas para conducir y que no comprometen tu seguridad. Evidentemente, no te pedimos que apagues las luces, pero sí que prescindas de la música o del aire acondicionado.

Si se acercan las 19:30 y no encuentras sitio donde aparcar, utiliza algún sistema que, como Find, una funcionalidad dentro de la app de EasyPark, te indica aquellas calles con mayor probabilidad de encontrar aparcamiento. Además de ahorrar energía, ahorrarás tiempo y ayudarás a reducir las emisiones de CO2.

Planifica alguna actividad que no requiera utilizar energía. Hacer deporte al aire libre, un picnic con amigos en un parque, un paseo por la playa, una clase de yoga a la luz de las velas o un rato de meditación son algunas ideas.

Si la Hora del Planeta se te ha pasado volando, sigue disfrutando de ese rato sin energía, pero recuerda alargar tu tiempo de aparcamiento. Con EasyPark, puedes hacerlo desde tu propio móvil en solo unos segundos.

Además, WWF, la organización promotora de la iniciativa, ha lanzado este año el reto #KMPorElPlaneta, una carrera virtual con la que pretende dar la vuelta al mundo para ganar esta contrarreloj a la emergencia climática. Para participar, solo hay que visitar https://horadelplaneta.wwf.es/ y sumarse al proyecto.