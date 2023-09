Almería capital se posiciona en la Seatrade Europe de Hamburgo como destino de cruceros

El Ayuntamiento de Almería participa esta semana en el evento de cruceros más importante de Europa, la Seatrade Europe, que se celebra del 6 al 8 de septiembre en Hamburgo (Alemania) y que reúne más de 250 expositores, 300 ejecutivos de empresas cruceristas y con la previsión de superar los 5.000 visitantes profesionales de más de 40 países.

El destino Almería Ciudad está representado en la muestra alemana, además de por la Autoridad Portuaria (APA), por la Fundación Bahía Almeriport, el Ayuntamiento de Almería y la Diputación Provincial.

Durante los tres días de feria, marcados por una agenda con navieras y touroperadores, Almería mostrará sus fortalezas para la escala de cruceros a través de la campaña Almería the Charm of the undiscovered (Almería, el encanto de lo desconocido), que ilustra un destino rico en cultura, patrimonio, gastronomía y paisajes entre los que se encuentra el único desierto de Europa y el parque natural de Cabo de Gata.

En este sentido, los representantes de Almería promocionarán también entre los agentes portuarios el nuevo catálogo de excursiones para que los pasajeros tengan en su mano un gran abanico de posibilidades para descubrir Almería. Este incluye desde rutas monumentales a flamenco, bodegas y almazaras, invernaderos, escenarios de películas y naturaleza.

Además, la Autoridad Portuaria de Almería aprovechará la cita para informar al sector de las características del puerto para la escala de cruceros, así como de los proyectos planificados para hacerlo aún más atractivo tanto en lo relacionado con infraestructuras como respecto a medidas sostenibles para minimizar el impacto ambiental de la actividad.

Balance de cruceros

El Puerto de Almería está presente en la feria bienal con la asociación Suncruise Andalucía, que cuenta con un stand propio además de ser coexpositor en el espacio de Puertos del Estado. Será en estos dos expositores donde la delegación almeriense mantenga sus encuentros de trabajo para que navieras incluyan en sus rutas el destino Almería.

Un destino que, según la presidenta del Puerto, Rosario Soto, “ha incrementado en un 55,2% la cifra de pasajeros en los siete primeros meses del año respecto al mismo periodo de 2022, hasta alcanzar los 3.398. En total, han sido nueve los cruceros que han hecho escala en la dársena almeriense, lo que supone un 28,6% más que de enero a julio del pasado año”.