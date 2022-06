Adra busca la frase más original y comprometida con el medio ambiente

Con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, el Ayuntamiento de Adra, a través de la Biblioteca Municipal, ha creado un mural, que luce ya en la pared de este edificio cultural, en el que pequeños y mayores podrán escribir, de manera anónima, una frase que fomente el compromiso por el cuidado de planeta, y las frases más originales tendrán premio.

El alcalde, Manuel Cortés, junto a concejal de Bibliotecas, Antonio Sánchez, y técnicos del área, ha inaugurado esta actividad firmando la frase: Proteger el Medio Ambiente es valorar la vida. Cuidar la tierra es cosa de todos.

Esta actividad consiste en escribir una frase en la casilla del mural que cada participante elija y que no haya sido ocupado antes por otra persona. El participante en cuestión no podrá firmar ni indicar su nombre junto a la frase, si no que deberá hacerlo en una de las fichas que se encuentran ubicadas bajo el mural y meterla en la urna correspondiente.

Así, el Ayuntamiento, finalizada la actividad, elegirá las frases “más originales y bonitas” sin conocer a su autor o autora. Una vez seleccionadas las ganadoras, abrirán las urnas para conocer la autoría de las reflexiones.