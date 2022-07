El mirador de la Rambla acoge hasta septiembre la exposición ‘50 fotografías con historia’

El mirador de la Rambla acoge desde hoy, y hasta el próximo 11 de septiembre, la exposición ’50 fotografías con historia, una mirada a la historia de la fotografía en España en los últimos años’ que organiza Acción Cultural Española. La muestra ha sido inaugurada esta mañana por la alcaldesa, María Vázquez, acompañada por el concejal de Promoción de la Ciudad, Carlos Sánchez, además de la directora de programación de Acción Cultural Española, Isabel Izquierdo, y el comisario de la exposición, José María Díaz.

La regidora ha indicado que “desde el Ayuntamiento estamos muy agradecidos a Acción Cultural Española por hacer posible que hoy tengamos aquí esta magnífica exposición para el deleite de todos los almerienses y todos los visitantes”. La ciudad, ha indicado Vázquez, “es cuna de la fotografía y ello lo demuestra esta exposición de profesionales entre los cuales hay 17 premios nacionales de fotografía y 2 de artes plásticas, lo que demuestra la calidad de la misma”, por lo que ha invitado “a todas las personas a que se acerquen y visiten esta grandísima muestra fotográfica durante estos días”.

Por su parte, la directora de programación de Acción Cultural Española ha destacado “la gran responsabilidad que supone presentar una exposición de fotografía en Almería, que es sin duda una cuna de la fotografía en España y de grandes fotógrafos como Pérez Siquier”. Isabel Izquierdo ha mantenido que es un proyecto seguro, es una apuesta segura, un proyecto de calidad extraordinaria con temáticas por un recorrido histórico por la historia de los últimos 80 años en España, narrando cada fotografía una historia”.

Por último, el comisario de la muestra ha argumentado que “en contra de lo que se dice que una imagen vale más que mil palabras, en este caso no es así. Son imágenes que además cuentan la historia que hay detrás de esas fotografías que muchas veces no se conoce, se conoce mal o sencillamente no se ha contado todavía”, ha rubricado José María Díaz.

La exposición hace hincapié en la mirada personal de cada fotógrafo y en el contexto histórico-social en el que fueron realizadas. Recorre ocho décadas de la fotografía artística de España a través de la mirada de 50 autores, entre los cuales hay un total de 17 Premios Nacionales de Fotografía y dos Premios Nacionales de Artes Plásticas.

La muestra surge a través del libro homónimo publicado en 2017. En cada imagen se muestra el imaginario de su autor, el uso particular que le dado a la fotografía y la profundización en el contexto histórico en el que fue tomada. Los comisarios de la exposición inician la misma con el estallido de la Guerra Civil, momento en el que los reporteros se convirtieron en ojos y cronistas del conflicto. Siguen con la posguerra y años posteriores, donde los profesionales moldean la fotografía de manera diversa. Continúa por una etapa de España que supuso en el lenguaje visual una evolución necesaria, la Transición; y concluye con la fotografía contemporánea española.



Como novedad, la exposición puede ser visitada por cualquier almeriense que le resulte imposible acudir a un entorno único como es el mirador de la Rambla. Y es que puede verla de forma virtual a través de los códigos QR situados en cada imagen.

Los fotógrafos de la exposición son: Sandra Balsells, Luís Baylón, Sergio Belinchón, Joana Biarnés, Ricardo Cases, Luis Castelo, Juan Manuel Castro Prieto, Francesc Català Roca, Toni Catany, Agustí Centelles, Joan Colom, Chema Conesa, Matías Costa, Gabriel Cualladó, Juan Manuel Díaz Burgos, Marisa Flórez, Joan Fontcuberta, Cristina García Rodero, Alberto García-Alix, Pierre Gonnord, Elisa González Miralles, Pablo Juliá, Ouka Leele, Xurxo Lobato, César Lucas, Chema Madoz, Fernando Maquieira, Ángel Marcos, Ramón Masats, Oriol Maspons, José María Mellado, Enrique Meneses, Cristina de Middel, Sofía Moro, Nicolás Muller, Isabel Muñoz, Rafael Navarro, Eduardo Nave, José Manuel Navia, Pablo Pérez-Mínguez, Carlos Pérez Siquier, Benito Román, Gervasio Sánchez, Martín Santos Yubero, Rafael Sanz Lobato, Alberto Schommer, Ricard Terré, Miguel Trillo, Virxilio Viéitez y Gerardo Vielba.

Presencia almeriense

La exposición cuenta con acento almeriense a través de las miradas del malogrado Carlos Pérez Siquier y de José María Mellado. El primero de ellos, fallecido en septiembre de 2021, es considerado uno de los pioneros de la vanguardia fotográfica en España. Su serie en el barrio de ‘La Chanca’ se convirtió en un punto de inflexión en la fotografía española. Fue reconocido en 2003 con el Premio Nacional de Fotografía. José María mellado comenzó haciendo fotos en los pueblos de Almería con una Zenit rusa. Pese al éxito cosechado con sus libros de tratamiento fotográfico digital, Mellado siempre ha confesado que lo importante para él es la parte artística de su trabajo. Fue presidente de la Real Sociedad de Fotografía.