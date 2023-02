El Gobierno prepara una alternativa para acelerar el soterramiento sin la Junta de Andalucía

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) prepara una alternativa para acelerar el soterramiento ferroviario de Almería sin la Junta de Andalucía ante sus flagrantes incumplimientos y falta de voluntad para asumir el convenio acordado por sus responsables el pasado mes de diciembre. Así, si la Junta no acepta antes del sábado suscribir el actual texto, Mitma comenzará el proceso que lleve a la liquidación de la sociedad de integración dado que esta no ha justificado en forma alguna los motivos para separarse de los principios que inspiran los convenios de integración ferroviaria.

“Las sociedades de integración sólo tienen sentido cuando todas las partes están igual de comprometidas en un proyecto. Si la Junta de Andalucía no lo está, no podemos seguir perdiendo tiempo y arriesgando fondos, así que tendremos que buscar una solución alternativa. Es obvio que tienen clara su disposición de colaborar en la financiación de otros proyectos, como la Línea 3 del Metro de Sevilla, pero que Almería no estaba entre sus prioridades. Con esta decisión le estamos dando a la Junta la salida que buscaban, sin dejar de cumplir el Gobierno de España con los almerienses”, señaló la secretaria de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Isabel Pardo de Vera.

Blindar la integración

Para garantizar que los almerienses no salgan perjudicados, Adif promoverá un nuevo convenio bilateral con el Ayuntamiento de Almería y realizará los cambios necesarios en el proyecto para la integración y el soterramiento, impulsando los activos puramente ferroviarios. Así, segregará del proyecto el aparcamiento y la estación de autobús para avanzar en la integración de la alta velocidad ferroviaria en Almería y garantizar que las obras estén concluidas en tiempo y forma, evitando que se pierdan los fondos europeos NextGeneratioEU del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR).

El objetivo del Mitma es tener el nuevo proyecto terminado en el mes de mayo y licitado lo antes posible.

Para asegurar que los almerienses sigan teniendo expectativas de tener una estación intermodal, Adif construirá la estación ferroviaria y el soterramiento asociado y mantendrá disponibles los terrenos para el momento en el que la Junta decida que puede destinar a Almería los recursos económicos suficientes. Cuando esto suceda, será necesario alcanzar un nuevo acuerdo sobre los terrenos y los activos correspondientes.

Esta solución permitirá al Gobierno y al Ayuntamiento de Almería mantener su apuesta inversora por la ciudad, dejará abierta la puerta a la puesta en marcha de la estación de autobuses y resto de instalaciones inicialmente contempladas con la futura participación de la Junta, en las condiciones que se decidan en un futuro, y garantizará la llegada de fondos europeos.

“Siempre hemos dejado claro que el modelo de integración no es negociable, y no pueden regatear con el futuro de Almería. Adif tiene clara una posibilidad alternativa y trabajará a toda velocidad para ponerla en marcha. Preferiríamos que no nos hubiesen vuelto a hacer perder el tiempo, pero vamos a estar a la altura de lo que los almerienses demandan del Gobierno”, subrayó Pardo de Vera.

En este sentido, la única posibilidad para mantener la sociedad de integración y la implicación del gobierno andaluz es que la Junta de Andalucía comunique entre hoy y el viernes su voluntad de volver al convenio acordado en diciembre, una vez que se ha resuelto la posibilidad de financiar su parte con los fondos europeos Feder, para proceder de inmediato a su firma y a la licitación de las obras.