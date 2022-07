Almería presenta el cartel de la Feria 2022

Alusivo a la batalla de flores, lleno de frescura y con ganas de compartir la vuelta a la normalidad. El alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, ha presentado esta mañana cartel anunciador de la Feria de este año, acompañado por su autor, José Manuel Vela Caparrós, ganador del concurso habilitado a tal efecto por parte del Área de Cultura y Educación, y el concejal responsable de dicha área, Diego Cruz. “Han sido dos ferias un tanto deslucidas por la pandemia y por eso la de este año va a ser especial. Tenemos muchas ganas de feria y eso se nota en el ambiente”, ha asegurado el primer edil.

El alcalde ha definido el cartel como “precioso, muy fresco, muy elegante, que se centra en uno de los momentos centrales de la Feria, como es la Batalla de Flores, destacando los colores de Almería, que son el rojo y el blanco, y con sus correspondientes guiños a la tradición histórica, con el Sol de Villalán, lo que nos permitirá recordar que ése es su nombre y no el de Portocarrero”.

Reto pendiente

José Manuel Vela es natural de Almería, cuenta con 6 títulos formativos de Grado Superior en distintas Escuelas de Artes, se ha dedicado en su vida profesional al diseño industrial y al interiorismo, ha realizado varias exposiciones individuales y colectivas y ha recibido numerosos premios, como el de este cartel anunciador, valorado en 3.000 euros.

El autor ha detallado que “ganar este certamen era un reto que tenía pendiente, he ganado un par del carnaval, me he presentado alguna vez al de la Feria y por fin ha habido éxito”. Sobre la obra, Vela detalla que “quise alejarme del concepto tradicional de mujer de feria para acercarlo a un terreno que manejo mucho, como es el de los animales y la naturaleza, las flores. Entonces recordé la Batalla de Flores y quise que tuvieran vida, que brotaran desde dentro de las letras hacia afuera, con impulso, con ganas de compartir y disfrutar la Feria”.

A partir del diseño del cartel se elaborarán los 12.500 abanicos que se repartirán este año entre asociaciones, colectivos y todos los almerienses que lo deseen hasta agotar existencias, “un reparto que anunciaremos a su debido tiempo y que volverá a ser gratuito, después de que en las dos ediciones anteriores aprovecháramos la ocasión para colaborar con esos colectivos que han estado en primera línea ayudando durante la pandemia”, ha recordado Ramón Fernández-Pacheco.

Detalles de la Feria

La Feria de 2022 se celebrará del viernes 19 al sábado 27 de agosto y ya se conoce su pregonero, el músico Chipo Martínez; el orador de los Coloraos, Ginés Valera, y también que el pregonero de la Virgen del Mar será el doctor Miguel Ángel Arráez y la ofrenda a la Patrona se pasará al día de su festividad, que este año será el sábado 27 de agosto.

La amplia agenda de conciertos va desde los cuatro días y los cinco escenarios de Cooltural Fest (del 18 al 21 de agosto en la explanada del Parque de las Almadrabillas, Recinto de Conciertos, Faluca Almariya, plaza Villa Pepita, Paseo de Almería), pasando por Malú (día 26), Estopa (día 27), Hombres G y Taburete (día 24), Barón Rojo y Obús (día 25), El Dúo Dinámico (día 23), Morad (día 22), Los Morancos (día 24) o la Orquesta Ciudad de Almería (día 26).

Los trámites administrativos para la colocación de casetas, puestos de atracciones, restauración o de comercio siguen también su procedimiento. Tal y como ha destacado el alcalde: “cuando muchas veces digo que la Feria son los mejores días del año en la mejor ciudad del mundo, no exagero en absoluto. Lo digo porque lo siento, la Feria eleva Almería a su máxima potencia de luz, de color, de sabor y de sensaciones”.