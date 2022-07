Lo de Aguadulce clama al cielo

Quiero aprovechar el honor y la responsabilidad de representar a un movimiento vecinal creciente, como es Aguadulce en Marcha, para felicitar a todos nuestros paisanos y paisanas en las Fiestas patronales en honor a la Virgen del Carmen.

El 16 de julio siempre ha sido una fecha especial en mi familia, principalmente por ser el día de mi madre, Carmen. Recuerdo que de pequeño acudía con mi abuela a la recién construida iglesia a escuchar al párroco Don Fernando Berruezo, muy querido por los paisanos y amigo de la familia. Luego pasábamos el día en la playa disfrutando de una jornada festiva.

Y aunque la memoria tiende a mejorar el pasado, lo cierto es que Aguadulce era un centro de peregrinación turística, de ocio y descanso de calidad. Muchos lo desconocen pero Aguadulce fue declarado en 1964 el primer Centro de Interés Turístico de España. Nació como urbanización turítica antes que la Urba de Roquetas o Almerimar. Sin embargo, el maltrato institucional a este pueblo ha quedado mas que patente.



Y aunque ha llovido mucho, poco ha cambiado. Si acaso los árboles son mas grandes, la depuradora mas pequeña, las infraestructuras municipales han quedado obsoletas por estar pensadas para un número inferior de habitantes; las salidas a otros municipios son ratoneras y en donde había destacamentos de efectivos de seguridad ya no quedan mas que viejas fachadas.

Casi 60 años después de que Aguadulce fuese declarado Centro de Interés Turístico Nacional, se sigue arrojando porquería al mar, carecemos de accesos decentes y no tenemos presencia permanente de Guardia Civil ni de Policía Local.



Hace mas de tres años, desde Aguadulce en Marcha nos comprometimos con los aguadulceños a pelear por sus intereses, a estar día a día trabajando por ello y para ello. Seguimos haciéndolo y, de alguna manera, estamos recogiendo el fruto de todo ese trabajo a través, no solo de vuestros comentarios, ánimos y apoyos diarios, sino de sondeos realizados que nos incluyen en el próximo mapa municipal de Roquetas de Mar con una importante representación. Si se cumplen los pronósticos, Aguadulce tendrá voz en cada sesión plenaria y se escucharán las demandas, deficiencias, necesidades e inquietudes de quienes realmente sufren y a quienes les afectan los problemas diarios de su entorno mas cercano.



Este fin de semana celebramos las fiestas patronales y otros ejemplos del desinterés, poca previsión y nulo respeto por parte del consistorio roquetero, es que las vamos a vivir con obras en la Avenida Pedro Muñoz Seca, a la que deberíamos llamar Avenida La Chapu, por el cúmulo de desaciertos y barbaridades cometidos en la arteria que da salida a la A-7; o que el concejal delegado de Aguadulce (el que tenía hasta esta semana), ha sido elegido parlamentario andaluz. Para lo que nos ha servido…



Pero no voy a dar mucha mas carnaza a los que esperan que hable mal de mi pueblo. Lo mejor de Aguadulce no es lo que hace el lejano Ayuntamiento de Roquetas sino lo que tiene a pesar de él. Su barrera de Posidonia, única en Andalucía, su clima especial y diferente a cualquier otro, sus parques frondosos, sus comercios genuinos, una restauración de primer nivel, kilómetros de playas vírgenes, una montaña que permite disfrutar de vistas únicas, paseos exclusivos, los vuelos en parapente. Todo esto sin olvidarnos de contar con uno de los puertos deportivos mas coquetos de la provincia.



Por todo lo expuesto, solo me queda invitar a toda la ciudadanía de la provincia a que vengáis a disfrutar de Aguadulce con nosotros y nosotras. Siempre ha sido éste un pueblo acogedor con quienes vienen a disfrutar de todos los atractivos; y si los aguadulceños y aguadulceñas quieren, el próximo año las Fiestas de nuestra Patrona las organizamos entre todos, que a Aguadulce ya le toca.

¡Viva Aguadulce ! ¡Felices Fiestas !

Javier García (1988)

Aguadulce en Marcha