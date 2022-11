La vergonzosa organización del concierto 20 aniversario de David Bisbal

Mi nombre es Ana Belen Muñoz, viajé desde Granada a Almería para disfrutar del concierto de David Bisbal el sábado en el Estadio de los Juegos del Mediterraneo.

Desde que David dijo que iba a celebrar un concierto especial por su 20 aniversario ni me lo pensé, quería ir. Cuando pusieron las entradas a la venta fui la primera que la compró, fue la Experiencia, así que estaba feliz porque, aparte de disfrutar del concierto, tendría la prueba de sonido.

Me busqué hotel, planeamos el viaje, como otras veces había hecho cuando David tenía concierto. Con todo planeado, solo quedaba esperar a que llegara el día, así que el viernes por la tarde me dispuse a irme al Almería para hacer cola. Llegué y allí estaban mis amigas, la noche fue fría, con mucho viento, para que luego digan que no hace frío en Almeria.

El sábado amaneció con sol y con mucho viento, pero pintaba bien, al menos no había lluvia. Así pasamos el día. Por la tarde, a eso de las 17 y media, mas o menos, empezaron a repartir las pulseras para entrar a la prueba de sonido, que con la entrada Experiencia teníamos.

En principio se suponía que estábamos en fila, pero cuando abrieron las puertas empezó el caos. La seguridad brillaba por su ausencia, y la gente a la carrera dando empujones, hubo gente que se cayó, vamos una verdadera verguenza. No he visto ese caos nunca, y eso que he ido a muchos conciertos, también en Almería,.

Desde aqui quiero felicitar a la organización por su pensimo trato, y por su desorganización.

Cuando llegué por fin a donde estaba el escenarió no veía a nadie de mis amigas asi que nada, decidí llamar, y una chica de Madrid me guardo sitio, cuando acabó la prueba de sonido me fuí con ella y bendita hora entre la gente y la seguridad consiguio echarme de mi sitio, vamos lo peor que he visto nunca, todas la entradas mezcladas, habia Front y Experiencia juntos, un caos total. Así que me fui al final del todo, después de haber echo noche y de haber pagado 155 euros para estar cerca de mi artista.

Cuando empezó el concierto, después de todo lo que había pasado, disfruté desde lejos del espectáculo. Fue un conciertazo. Desde aquí quiero felicitar a los músicos y a todos los que lo hicieron posible. David, felicidades para ti. Me vuelvo a Granada feliz de haber vivido contigo este concierto tan especial para ti y para todos, fue un viaje maravilloso, se me vinieron tantos recuerdos a la cabeza que no acabaría nunca. Muchas gracias por tanto. A por otros 20 años más, por lo menos.

Espero volver pronto a esta tierra maravillosa, a disfrutar de mi artista, y que esta vez las cosas estén más organizadas, porque podía haber pasado una tragedia y alli no había nadie.

Ana Belen Muñoz