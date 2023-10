La ‘verdás’ y solo la mentira

Había un chiste en el que un mejicano alardeaba de que en su país todos eran purito macho, a lo que un andaluz respondía que aquí en España había mujeres y hombres más o menos al 50% y era más divertido.

Algo de esto ocurre u ocurría en las tertulias de los años 80. Eran diversas tanto en TV, La Clave, Su Turno, como en radio. Los opinadores tenían más sentido del humor y eran menos sectarios. Hoy día, el sentido del humor se ha perdido en favor de lo políticamente correcto, no vaya ser que un chiste en mal estado nos cueste el puesto. Y de la diversidad ni hablamos, tertulias en las que no hay debate sino complicidad y griterío, este es únicamente teatral ya que sus discursos en verdad son el mismo. Según sea la cadena o los señores que manden en la cadena se mantiene tal posición ética, ideológica o estética y con esta van todos los tertulianos a muerte, con más o menos vehemencia en función de las características con las que el tertuliano haya construido su personaje. Y el común denominador de todos es la mediocridad. Claro, uno no sabe si fue antes el huevo o la gallina, si la generación de nuestros abuelos determinaba su cultura audiovisual o si era esta la que en parte la conformó. Lo que sí sé es que la actual nos está llevando al pasto. Beeeee