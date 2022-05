La Magna Lumen Die chirría

Habiendo dejado sedimentar durante unos días los sentimientos de estupor, desconcierto y ¿por qué no decirlo?, de rabia también, después de conocer la selección, que no elección, de las Hermandades participantes en la Magna Lumen Die, es el momento de hacer unas consideraciones para conocimiento de la opinión pública. También quizás para llevar algo de lumen a algunas mentes dirigentes que, posiblemente, no han calibrado el daño que determinadas actuaciones pueden causar.

La Agrupación de Hermandades y Cofradías celebra su 75º aniversario organizando esta Magna procesión y deja fuera de participar en ella a cuatro de las seis Cofradías que fundaron la Agrupación Entre esas cuatro excluidas hay pasos con escenas tan singulares de la Pasión como el encuentro camino del Calvario, de Jesús con su Madre y la imagen de la Verónica –portada por chicas jóvenes-, que lleva impresa la luz de Cristo en el sudario. Ahora que tanto se insiste en la presencia y participación de la mujer en la Iglesia, la Verónica es pieza importante en la representación de la Pasión. Pues ni caso.

En cuanto a la Hermandad del Santísimo Cristo del Amor y Nuestra Señora del Primer Dolor, que nació como Hermandad de Banca y Bolsa, con una orientación clara a la caridad, es también una de las más antiguas y, al igual que el Descendimiento, el Cristo del Amor, es obra de Jesús de Perceval. Tallas de gran representación artística en nuestra ciudad.

El Descendimiento y el Santo Sepulcro, son otros tantos pasajes importantísimos. Por añadidura, el Santo Sepulcro es la segunda Cofradía más antigua de la Semana Santa almeriense -100 años cumplirá en abril del 2023- y como en todas las ciudades, el Santo Sepulcro o Santo Entierro, es la Hermandad Oficial.

Según la versión de la organización de la Magna, se ha hecho por elección entre los hermanos mayores en reunión celebrada hace una semana. Pero no deja de ser curioso el hecho de que bastantes horas antes de celebrarse dicha reunión donde habría de votarse, ya estaba circulando por las redes sociales la lista de “premiadas en el sorteo”; y cosa más curiosa aún, por Semana Santa, ya se comentaba de algunas de estas elegidas, estaban realizando gestiones para contratar las bandas que habrán de acompañar a sus pasos.

Produce extrañeza oír opiniones tales como que el Santo Sepulcro no es especialmente representativo, porque cualquier imagen del Crucificado es igual. Será igual, pero no es lo mismo. Salvo que, como estamos en tiempos de modernización, al Credo vayamos a hacerle un arreglo. En el Credo, hasta ahora, cuando lo rezamos decimos: “…fue crucificado, muerto y sepultado…” Luego entonces, el Santo Sepulcro es pieza fundamental, ¿o no?

En resumen: se ha hecho una chapuza entre amigos y se le quiere dar carta de legitimidad diciendo que se mandó un cuestionario a todos los hermanos mayores para que votaran, pero sin hacer constar que era vinculante, según información del periodista que más hilo directo tiene con el mundo cofrade y con el actual gobierno del obispado.

Si quienes decidieron organizar la Magna Lumen Die, desde el principio, hubieran dicho que serían ellos los que elegirían los Pasos para participar en la misma, gustaría más o menos, pero se hubiera aceptado. Lo que es inaceptable y chirría es querer dar aspecto legitimidad a una burda maniobra.

Áurea Martínez Navarro, cofrade de la Real e Ilustre Hermandad del Santo Sepulcro y Nuestra Señora de los Dolores.