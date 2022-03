Expo Níjar

La última semana del mes de abril se celebra algo más importante aún que Expolevante 2022. Será la semana en la que Níjar en su conjunto muestre al mundo quiénes somos, qué hacemos y hacia dónde vamos. Ya no es una feria más, sino la feria de la agricultura de Almería, y ahora se celebra en Níjar, pero es la de todos y para todos. Aquí, sí son los agricultores, su realidad, sus necesidades y sus expectativas, las que ocupan todo el espacio de exposición, pero en los 17.000 metros cuadrados hay mucho más que stands de empresas o cooperativas. Hay una enorme fotografía de la comarca de Níjar y por tanto salimos todos, los que sudan cada metro de tierra trabajada y quienes nos acompañan en ese camino siempre interminable de la competitividad en los mercados.

Por ello vamos a mostrar mucho más que productos, invernaderos o almacenes de manipulación, porque si bien es cierto que la agricultura tira del territorio, sin el resto de componentes que suman el total de Níjar la imagen es incompleta, así que en esta feria, el turismo, nuestros emprendedores, los servicios, la hostelería y cada trabajador de cada pequeño comercio o establecimiento, cada vecina y vecino, también salen en la foto.

Tenemos la enorme oportunidad de vender lo mejor de lo nuestro, de luchar de una vez por todas por mostrar todas nuestras fortalezas y conseguir nuevos acompañantes para ese camino que nunca se acaba de recorrer. Y lo más importante de todo es que nosotros mismos nos creamos nuestros verdaderos logros, que dejemos de lado a los que quieren aguar siempre la fiesta tirando piedras contra nuestro tejado, porque hemos avanzado, nos hemos adaptado y éste es el momento de la recompensa que no podemos permitir que nadie nos la intente chafar.

Estamos a las puertas de un Puerto Seco que será el puerto de toda Almería, y estará en Níjar, pero será de todos y para todos. Hemos frenado los constantes ataques a nuestra agricultura en relación con la mano de obra inmigrante mostrando que si se nos deja, somos capaces de solucionar nuestras propias debilidades. Y no, que nadie se equivoque, no hemos encontrado una solución a los asentamientos de Níjar, sino que hemos abierto la puerta a un modelo que quien quiera puede copiar. Es más, hemos convertido una debilidad en una fortaleza, porque ahora empezamos a ganar terreno en la competitividad social y no sólo económica. Y precisamente para que nadie se olvide de quiénes somos y de dónde venimos, que nadie puede darnos demasiadas lecciones de lo que es salir adelante de la nada, hacemos una mirada retrospectiva a ese pasado tan reciente como fue la implantación de los pueblos de colonización, emigración interna que nos hizo lo que hoy podemos mostrar que somos. Y #somosníjar. una potencia incipiente hecha a si misma.

En esta feria damos un paso más allá y no sólo hablamos de presente, sino que también nos adentramos en el futuro a largo plazo, en el I+D, la tecnología, los mercados de futuro, en las energías limpias aplicadas a nuestro modelo económico, y por ello y por primera vez traemos a los mejores del mundo en tomate, el que el siempre ha sido el buque insignia de nuestra comarca, para que sean ellos quienes nos hablen de futuro, porque queremos escuchar, y también que se nos escuche.

Por eso, por todo ello, del 27 al 29 de abril en Campohermoso hay mucho más que una feria agrícola, hay una Expo de Níjar que nadie se puede perder.

Esperanza Pérez Felices es alcaldesa de Níjar