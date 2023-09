Los prejuicios son algo insano y nada beneficiosos, son algo también por lo que pudiera haber dejado pasar esta maravillosa película de Javier Fesser, Campeonex (2023). Y eso que me gustó mucho su predecesora, Campeones (2018), pero pensaba: Todo está dicho, será más de lo mismo, qué ganas de no arriesgar. ¡Qué crítico tan poco acertado! ¿Ya he dicho que es maravillosa?

Qué buen tipo debe ser ese tal Fesser, el hermano del de Gomaespuma, el de El milagro de P Tinto, El de los mortadelos (En el buen sentido de la palabra Mortadelo). Pero resulta que un amigo me recordó que seguía en cartelera y que valía la pena, y vaya si valía la pena.

Javier, talentoso, inteligente y sensible, consigue del elenco de actores sacar todas sus aristas y estos, que tontos no son, se la devuelven con interpretaciones sinceras, llenas de amor, alejadas del odio que tanto convoca pero que tan poco construye.

Si hablamos de crecimiento sostenible, esta película hace crecer de forma más sostenible y armoniosa que la anterior, conservando toda su fuerza y sumando categorías nuevas que la hacen más humana; esa parte de humanidad tierna y agradable por la cual evitamos en muchos momentos de nuestra vida saltar desde un séptimo piso.

¿He dicho que es maravillosa? El presidente, la entrenadora, los jugadores, nuestro Braineitor; todos están inconmensurables. Y mientras escribo estas torpes líneas, ya van tres veces (no, cuatro) que he repetido la canción de la película, Volar y vivir.

Tantas veces he repetido la palabrería políticamente correcta sin creérmela del todo. Como el que rezaba en el aula de integración de mi centro: No discapacitados sino Dí capacitados, de mano de sus también maravillosos profesionales, maestras y monitoras.

Ahora veo la película de Fesser y lo comprendo algo mejor. Gracias Javier por este regalo a una sociedad necesitada de mensajes de amor y harta de mensajes de odio. Vamos, que es maravillosa.