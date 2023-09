28 de septiembre, acción por el aborto legal

La Plataforma de Acción Feminista de Almería se suma a la celebración del Día de Acción Global por el Aborto Legal, este 28 de septiembre. Esta fecha, promovida por los movimientos feministas de América Latina y el Caribe, reclama el derecho a poder contar con un aborto libre y gratuito del que se haga cargo la sanidad pública, garantizando así el derecho de las mujeres a decidir libremente y a escoger el método que más les parezca oportuno, sin que importe su lugar de nacimiento o de residencia.

Este derecho a acceder al aborto libre garantiza no solo la libertad de las mujeres si no el derecho a la salud física y psicológica, lo que evitaría los más de 25 millones de abortos no seguros que, según datos ofrecidos por la Organización Mundial de la Salud, se producen en el mundo y las cerca de 39.000 muertes de mujeres que estas intervenciones ilegales provocan.

Hoy, en 24 países el aborto es ilegal y supone graves condenas de cárcel, mientras el 40% de la población compuesta por mujeres en edad fértil reside en países donde la legislación al respecto es restrictiva pese a su legalidad. Pese a estas cifras, los avances existen, este año, en México se ha conseguido la despenalización y se realizan progresos en cuanto a la pérdida de restricciones en países como Argentina y Colombia.

Sin embargo, toda exigencia de legalidad y toda vigilancia ante la pérdida de esta legalidad es poca. En países como el nuestro, mientras la ley recupera el derecho a la interrupción voluntaria de embarazo para mujeres de 16 y 17 años de edad, los esfuerzos de la derecha en las comunidades en las que gobierna para englobar la violencia machista contra las mujeres en la violencia familiar y para suprimir Consejerías y Concejalías de Igualdad son ejemplos del valor que, desde sus siglas, se confiere al empoderamiento de la mujer y a sus derechos.

La celebración del día de Acción Global por el Aborto Legal, hoy 28 de septiembre, al que como Plataforma de Acción Feminista de Almería nos sumamos exige los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, y nosotras con nuestro apoyo a esta iniciativa exigimos que estos nuestros derechos sean entendidos y respetados como lo que son, derechos humanos.

Por un aborto libre y seguro.