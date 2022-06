Viabilidad del cultivo del mango regado con agua regenerada, premio Fin de Grado de Coitaal 

Álvaro Palacios Lara, alumno de la Escuela Superior de Ingeniería Agrícola de Almería, ha sido conmemorado con el Premio al mejor Trabajo Final de Grado 2022 por su estudio sobre la viabilidad del cultivo del mango, (Mangifera indica L.) cv. “Osteen”, regado con agua regenerada.

Con este trabajo se ha demostrado que el agua regenerada es una alternativa totalmente viable para el riego del cultivo del mango en el sureste peninsular.

Como consecuencia de los graves problemas de escasez de agua que padece actualmente la región de Andalucía, la búsqueda de soluciones viables que puedan hacer frente a los grandes requerimientos hídricos de los cultivos subtropicales se ha vuelto una necesidad.

Trabajo Técnico- Experimental

La investigación se ha llevado a cabo en una finca dividida en tres parcelas, una regada con agua corriente, otra regada con un agua resultante de mezclar agua corriente y agua regenerada al 50 %, y otra regada solamente con agua regenerada. Los tratamientos de riego con agua regenerada obtuvieron rendimientos muy superiores al de agua corriente, por lo que el agua regenerada demostró no reducir la productividad del cultivo. No hubo diferencias significativas ni en los sólidos solubles totales ni en el color de la pulpa en madurez de consumo de la fruta, aunque la incidencia de pulpa blanda fue significativamente mayor en los tratamientos de riego con agua regenerada. En cuanto a los análisisrealizados, a pesar de que el contenido de sales del agua regenerada fue significativamente superior al del agua corriente, esto no se tradujo en una disminución de la calidad del suelo ni en problemas en el estado nutricional de los árboles. Por lo tanto, el agua regenerada demostró ser una alternativa totalmente viable para el riego del cultivo del mango en el sureste peninsular.

El trabajo ha recibido un premio de 1.000 euros otorgado por el Colegio de Ingenieros Técnicos Agrícolas. En el acto de entrega de premios, además del alumno cuyo trabajo ha sido reconocido, estuvieron presentes entre otros, el presidente de COITAAL, Fernando Paniagua, y Rosa María Ayala, directora de la Escuela Superior de Ingeniería de la Universidad de Almería (UAL).

Apuesta por la formación y la investigación

Con este premio el Colegio de Ingenieros Técnicos Agrícolas de Almería apoya e impulsa la formación y la investigación.

“Con la formación continúa se abren posibilidades para mejorar las capacidades de los graduados y se contribuye a la inserción laboral de los titulados. Desde el Colegio hacemos una apuesta por la formación continúa para el desarrollo del sector agroalimentario”, ha explicado Fernando Paniagua, presidente de COITAAL.

Hoy en día, la innovación y los avances tecnológicos están ofreciendo nuevos caminos para el desarrollo técnico, más allá de las tradicionales áreas de trabajo, exigiendo al ingeniero agrícola la asimilación de estos cambios. Por ello, COITAAL trabaja por la continuidad de la formación de los colegiados a los que representa, facilitando soluciones más eficientes, eficaces, sostenibles y más avanzadas que en cada momento demandan nuestros sectores.