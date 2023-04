La mesa sectorial de Almería y Granada se reúne para evaluar el estudio del primer plan estratégico de hortalizas y frutas de invernadero

El director General de la Producción Agrícola y Ganadera, Manuel Gómez, el delegado territorial en Almería, Antonio Mena Rubio, la delegada territorial en Granada, Celia Santiago, han participado en la reunión de la Mesa Sectorial de hortalizas de invernadero de estas dos provincias. Han asistido además el equipo técnico de la Dirección General y la Delegación junto a la Interprofesional Hortyfruta, Coag, Asaja, Asempal, Faeca, Coexphal, Ecohal y cooperativas agroalimentarias.

En el encuentro, se ha trasladado cómo el sector de las frutas y hortalizas se sitúa a la cabeza de la agricultura en Andalucía, que en el año 2021 supuso el 54% del total de la producción de su rama agraria, motivo por el que se hace necesario abordar el Primer Plan Estratégico para las frutas y hortalizas de invernaderos de Andalucía encuadrado en el Horizonte 2030 a propuesta por la Junta de Andalucía. “Este sector tiene una clara vocación exportadora, que desempeña un papel fundamental en el equilibrio de nuestra balanza comercial, organiza y vertebra a sus agentes a lo largo de toda la cadena de valor siendo una fuente de ingresos de un gran número de familias andaluzas”, tal y como ha asegurado el director general.

Durante la reunión con la mesa sectorial, Gómez ha explicado el trabajo inicial realizado en dicho plan hasta la fecha. Se trata, tal y como ha afirmado “de una amplia caracterización del sector en la que se han abordado temas de sostenibilidad económica, ambiental, social, económica circular, innovación y digitalización del sector agrario andaluz, con numeroso datos e información que se comunicaron al sector para su estudio”.

Además, se ha abordado en el encuentro la solicitud por parte de los representantes del sector al Ministerio de Agricultura para poder ampliar el plazo para la puesta en marcha del cuaderno digital de campo digital.

En otro punto del orden del día, se ha analizado la situación del virus rugoso del tomate. Por parte de la Consejería de Agricultura, se ha informado de que se está actualizando un tríptico informativo sobre la sintomatología, transmisión y medidas de control haciendo especial hincapié en una estricta profilaxis para evitar la transmisión y difusión del virus.

En la reunión, se ha tratado el uso de las plantas y semillas que deben proceder de semilleros debidamente inscritos en el Registro Oficial de Productores, Comerciantes e Importadores Vegetales y que disponga del correspondiente Pasaporte Fitosanitario, así como, desinfectar los útiles de trabajo, manos, evitar la entrada y salida de personal ajeno a las explotaciones, rotar los cultivos no sensibles al rugoso, solarizar el terreno y sustituir los sacos. La Consejería y las Delegaciones Territoriales continuarán con los planes de inspección de control de semillas en las empresas productoras.

En otro orden de cosas, se ha presentado un estudio de costes de producción de diferentes hortalizas en invernadero elaborado por la Consejería, y que se presenta a la mesa sectorial para su estudio por parte de sus representantes. Como viene ocurriendo en los últimos meses “se viene produciendo un importante incremento de los costes de producción por la subida de los insumos”, tal y como se ha reflejado en la reunión. No obstante, se ha aclarado que estas cantidades son orientativas ya que los costes pueden variar en gran medida en función del periodo y duración de los cultivos, zona de producción, afectación o no de las plagas, etc.

Otros de los temas que se han abordado ha sido la falta de agua en la provincia de Almería principalmente en el Levante almeriense, donde se están viendo comprometidos algunos cultivos hortícolas. También, aunque no era objeto de la reunión, se ha puesto de manifiesto la situación de los cultivos extensivos, cereal y almendro, de la zona Norte de la provincia y de la escasez de lluvias acumulada en las últimas semanas. Se trata de una preocupación que se traslada también a la ganadería extensiva, con falta de agua y alimento.

La aplicación de la extensión de norma en dos periodos de esta campaña 2022-2023 ha sido valorada muy positivamente por toda la mesa, agradeciendo a la Delegación de Agricultura la estrecha colaboración en los controles habiendo acompañado a los inspectores oficiales a los controladores de la interprofesional. El efecto de la aplicación de la no comercialización de segundas categorías ha sido determinante en la mejora de la calidad de las hortalizas.

Para finalizar, se ha acordado que en la próxima convocatoria de la mesa se abordarán los siguientes pasos del Plan Estratégico para las frutas y hortalizas de invernaderos de Andalucía encuadrado en el Horizonte 2030, con objeto de realizar un diagnóstico lo más preciso posible.