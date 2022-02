La Junta declara 9 casos confirmados de gripe aviar en Andalucía

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible ha declarado dos nuevos casos de gripe aviar en la provincia de Sevilla, concretamente en una explotación de 37.100 pavos del municipio de Carmona y en otra de Gilena, dedicada a la reproducción de huevos para incubar con un censo de 15.125 aves. En total, ya son nueve los focos confirmados en Andalucía por el Laboratorio Central de Veterinaria de Algete.

Primer foco

La primera explotación se encuentra en la zona de restricción de los focos declarados en Carmona y El Viso del Alcor los pasados 10 y 14 de febrero; y en el caso de la segunda, también se encuentra en la zona de restricción del foco declarado en Gilena el 14 de febrero y, debido a su relación epidemiológica, se ha procedido a la inmovilización preventiva de la incubadora destinataria de los huevos que esta granja producía.

La sospecha de la enfermedad en todos los casos, vino derivada por la detección de un incremento anormal de mortalidad que comenzó los pasados 8 y 13 de febrero. Las muestras tomadas por parte de los Servicios Veterinarios de la Junta de Andalucía se remitieron al Laboratorio Central de Veterinaria de Algete, como Laboratorio Nacional de Referencia de la Influenza aviar en España, donde se ha confirmado que se trata en los tres casos de una cepa de IAAP subtipo H5N1.

En Andalucía los servicios veterinarios oficiales de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, en coordinación con las autoridades sanitarias y el Ministerio de Agricultura, así como en permanente contacto con el sector se están tomando las medidas necesarias para el control de los focos así como las actuaciones necesarias en las zonas de protección y vigilancia establecidas.

Hasta el momento no hay constancia de que el subtipo H5N1, que durante los últimos meses está afectando a Europa, tenga capacidad zoonótica significativa. No obstante, se recomienda minimizar el contacto innecesario con las aves que muestren síntomas clínicos o se hallen muertos en el campo. En cualquier caso, este virus no puede ser transmitido al hombre a través de carne de ave cocinada, huevos o productos procesados derivados de ellos.

La Consejería, en coordinación con la de Salud y Familias, está tomando todas las medidas establecidas para controlar la situación y esta cooperando con el sector andaluz para lograr la máxima eficacia posible. Asimismo, la Junta de Andalucía se coordina también con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para el desarrollo de las actuaciones previstas en el protocolo establecido para estas situaciones.

Entre otras medidas, ante la sospecha de que una explotación pueda estar afectada por gripe aviar se inmovilizan inmediatamente y se sacrifican sus animales; se realiza una encuesta epidemiológica dirigida a intentar conocer el origen de la infección; y se establece una zona de restricción alrededor de la explotación. A estas iniciativas se suman además, las actuaciones preventivas que mantiene activas el Gobierno andaluz para evitar la aparición de nuevos casos en explotaciones de otras zonas de Andalucía.

A nivel nacional, se han registrado también casos de aves domésticas afectadas por gripe aviar en Segovia y Valladolid. Y, al margen de estas explotaciones, en España se han detectado quince casos de aves silvestres con esta enfermedad en las provincias de Lleida, Girona, Ávila, Palencia, Sevilla, Huelva, Cádiz y Madrid (en esta última se trata del primer caso positivo).