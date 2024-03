Etiquetar tomates y melones como originarios del Reino de Marruecos en lugar de originarios del Sáhara Occidental infringe la legislación de la UE

La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) reclama medidas urgentes frente a las importaciones de Marruecos, con la revisión del Acuerdo preferencial UE-Marruecos para evitar que se siga posibilitando engañar al consumidor europeo, y una elevación de los controles de las distintas administraciones en territorio comunitario sobre el etiquetado correcto de estos productos, para comprobar que se refleja el origen de las frutas y hortalizas procedentes del Sáhara Occidental.

El dictamen de la Abogada General de la UE vuelve a dar la razón a COAG respecto a que el Acuerdo de Asociación de la UE y Marruecos vulnera los derechos de las personas consumidoras en la UE y no es acorde a la legislación europea de etiquetado de frutas y hortalizas. El responsable de Frutas y hortalizas de COAG, Andrés Góngora, ha destacado que “ahora es necesario que se tomen las medidas oportunas para que esta medida se lleve a la práctica y no permitir que las empresas que operan en Marruecos no puedan eludir el cumplimiento de un etiquetado claro y transparente para las personas consumidoras de la UE”.

COAG ha denunciado en reiteradas ocasiones, y ahora ve refrendada esta demanda, que el Acuerdo de libre comercio agrícola UE-Marruecos vulneraba la legislación europea sobre comercialización de frutas y hortalizas frescas al limitar la capacidad de los consumidores para discernir claramente si un producto etiquetado como originario de Marruecos procede de este Reino, o bien procede del Sáhara Occidental.

La Abogada de la UE indica se debe etiquetar el territorio del Sáhara Occidental como país de origen de las frutas y hortalizas, en particular melones y tomates, cultivadas y cosechadas en ese territorio. No hacerlo así infringiría la normativa de comercialización y etiquetado de la UE. En concreto, el dictamen indica que “etiquetar esos productos como originarios del Reino de Marruecos en lugar de originarios del Sáhara Occidental infringe la legislación de la UE”, y añade que “omitir el territorio del Sáhara Occidental como país de origen de los melones y tomates corre el riesgo de inducir a error a los consumidores de la UE en sus decisiones de compra”.

Este dictamen responde a la demanda interpuesta la Confédération Paysanne, organización campesina francesa y aliada de COAG con la que se comparten trabajos en la Coordinadora Europea Vía Campesina. COAG desea reconocer y agradecer el trabajo de esta organización para la consecución de este importante reconocimiento, muy relevante dentro del conjunto de demandas y actuaciones frente a las importaciones desleales procedentes de Marruecos. “Este es un importante paso en nuestras demandas, pero continuaremos trabajando para que las empresas que importan producto de Marruecos, que en muchas ocasiones cuentan con capital europeo, no nos hagan competencia desleal”, ha añadido Góngora.