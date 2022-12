COAG Almería exige soluciones para incluir a todos los jóvenes en las ayudas a la incorporación 

La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos, COAG, de Almería, ha exigido este jueves en rueda de prensa, a la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, la adopción de medidas urgentes y extraordinarias que den solución a la “desastrosa convocatoria de Ayudas a la Incorporación de Jóvenes de este año”, según ha indicado ante los medios de comunicación Andrés Góngora, secretario Provincial de COAG Almería y miembro de la Comisión Ejecutiva de COAG Estatal.

“Creemos que hay margen todavía para que la Consejería tome las medidas oportunas si es que tiene la voluntad política para ello. Desde COAG ya hemos transmitido la necesidad de que esta línea de ayudas sea tratada como prioritaria dentro de los presupuestos de Agricultura por lo que es fundamental que se incorpore más presupuesto, teniendo en cuenta además que esta medida está prevista en la Orden (Orden de 11 de enero de 2022, por la que se convocan para 2022, las ayudas previstas en la Orden de 26 de junio de 2018) en la que se fundamentan estas. Es necesario la tramitación de un presupuesto adicional que disponga de al menos 117 millones de euros más para que estos jóvenes se puedan incorporar. Y no se trata de una propuesta descabellada pues existen remanentes dentro del Programa de Desarrollo Rural al que pertenecen estas ayudas que están pendientes de ser asignados, que están sin cubrir, cuando nos encontramos cercanos a la finalización del Programa 2014-2022. La consejería dispone tanto de capacidad financiera como de capacidad técnica para poder incluir a los jóvenes que han quedado excluidos de las ayudas”, ha asegurado Góngora con contundencia durante la convocatoria.

La resolución de las ayudas se hizo pública a principios de noviembre y el plazo para las alegaciones finalizó ayer, 30 de noviembre. En total en Andalucía, para esta convocatoria se presentaron 3.417 solicitudes, de las cuales solamente han resultado beneficiarios 1.001 ayudas. La convocatoria contaba con un presupuesto de 80 millones de euros que se repartía en 64 millones de euros para uan convocatoria general y 16 millones reservados a una convocatoria específica para Mujeres. En total se han gestionado 80 millones de euros que, en palabras del secretario provincial de COGA Almería, Andrés Góngora, se han convertido en “totalmente insuficientes”.

“El montante económico total necesario, para cubrir las 3.417 solicitudes, es de 252 millones de euros”, continúa explicando Góngora. “ese total es lo que se hubiera necesitado para dar respuestas a esas solicitudes. Y no olvidemos que detrás de cada petición, hay un joven que quiere formar parte de la actividad agraria. Concretamente en Almería se solicitaron a principios de este año 569 solicitudes, de ellas, solamente 106 han sido beneficiarios, un número totalmente insuficiente pues deja fuera a un 82% de los solicitantes. Es intolerable que se limite, de esta manera tan seria, la incorporación de jóvenes al sector agrario y al mundo rural”, ha concluido Góngora.

Otra de las soluciones propuestas por COAG Almería es la publicación de una nueva Oorden en la que estos jóvenes queden incluidos dentro del presupuesto actual. “El problema es que si no amplían el presupuesto ni se tramita la nueva Ordena través de una convocatoria urgente en el mes de enero para dar una respuesta a todos esos jóvenes que se han quedado fuera”, asegura el secretario provincial de COAG Almería.

Un caso real

Junto al secretario provincial de COAG Almería, Andrés Góngora, han acudido a la rueda de prensa, Francisco Suánez y Eduardo López, miembros de Juventudes Agrarias de COAG Almería quienes junto a Isaías López Cobo, un joven agricultor almeriense cuya solicitud es una de las 400 que, estando aprobadas, han quedado fuera de la convocatoria. Los tres han destacado la importancia de que las Ayudas a la Incorporación lleguen de forma efectiva al sector agrario debido tanto a la situación extrema de subida de costes y crisis estructural de la agricultura como a las demandas de digitalización y tecnificación que resultan necesarias.

En concreto, el caso del agricultor López Cobo es representativo de otros muchos que se han dado en esta convocatoria, al tratarse de un joven que ha decidido apostar por la agricultura dando un nuevo rumbo a su futuro profesional y apostando por el mundo rural y viendo frustradas sus aspiraciones. “Cuando terminé mis estudios decidí irme fuera de España para desarrollarme profesionalmente. Luego llegó un momento en el que mi padre se hacía mayor, y dada la cercanía que siempre hemos sentido por la agricultura en casa, decidí dar un viraje a mi vida profesional y volver a Almería con mucha ilusión de empezar una nueva etapa, muy distinta a lo que hacía y con grandes incertidumbres por cómo está la situación actual de la economía. Desde COAG me informaron sobre las ayudas a la incorporación y me pareció una herramienta importante, sobre todo por la digitalización y la tecnificación de las explotaciones. Así que me sumé a la convocatoria con bastante esperanza porque éramos optimistas dado que las administraciones aseguraban que iban a dar un impulso fuerte a los jóvenes. Pero, la verdad es que ha sido decepcionante. Sobre todo cuando nuestros políticos se vanaglorian con palabras como relevo generacional o luchar contra la despoblación de las zonas agrícola; y saber solo han accedido un 10 % de los casos es chocante”, asegura Isaías López la ser cuestionado por su experiencia personal ante la solicitud de las ayudas.

Según datos del estudio de COAG Agro-millennials. Perfil de los nuevos agricultores/as y ganaderos/as del siglo XXI, en España se necesitarán un mínimo de 200.000 nuevas incorporaciones para que haya un relevo generacional sostenible en los próximos años, siendo los principales obstáculos para la incorporación la excesiva burocracia (69%), el acceso a la tierra (42%) , el largo periodo entre que se solicita la ayuda para incorporación y su concesión (41%), y ahora, en el caso de Andalucía y de nuestra provincia, la insuficiencia de los fondos públicos destinados a apoyar las iniciativas agrícolas almerienses.