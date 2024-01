COAG Almería apela al sentido común frente a las medidas extremas de la Junta para combatir la sequía

La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos, COAG, de Almería, hace un llamamiento al sentido común ante el anuncio Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía de habilitar infraestructuras portuarias para traspasar agua en barco desde la provincia de Almería, entre otros lugares, hasta Málaga como medida extrema para afrontar la sequía que atraviesa el campo andaluz durante este último año, especialmente.

Este llamamiento de la organización agraria se fundamenta sobre el hecho de que la espectacular medida no solo se plantea para cubrir el abastecimiento de uso urbano, sino que, principalmente, daría respuesta a las necesidades del turismo.

“Resulta excesivo y nos preocupa que la medida se implemente en detrimento de la agricultura, y en concreto de las necesidades almerienses. No parece lógico que una provincia como Málaga no apueste por la desalación o no genere nuevas infraestructuras. Hay que cubrir una emergencia y estamos para ayudar, pero no podemos compartir que una industria como el turismo se lleve agua que es necesaria para la agricultura almeriense. En paralelo, se deben afrontar inversiones a más largo plazo, abordando el problema desde distintos flancos y soluciones”, afirma Andrés Góngora ante el anuncio de la Junta de Andalucía a través del cual se ha lanzado la posibilidad de activar esta solución si la situación de sequía persiste.

Destinos prioritarios

La última gran sequía que sufrió el campo malagueño tuvo lugar en 1995 cuando se salvó la situación gracias a unas lluvias que llegaron in extremis. Desde entonces el crecimiento que ha experimentado la provincia de Málaga, sobre todo en el sector terciario del turismo, no se ha visto arropado por el despliegue de infraestructuras hídricas en consonancia con las necesidades que del mismo se desprenden, una carrera de fondo a nivel hidrológico cuyo principal afectado es el sector agrario, donde las necesidades de agua son prioritarias.

“El hecho de que la provincia de Almería sea uno de los lugares a los que se acude para responder a la falta de recursos nos indica que los esfuerzos que aquí se están poniendo en práctica por mejorar nuestra situación hidrológica, apostando por la desalación, por ejemplo, tanto en agricultura como en abastecimiento, están dando buenos resultados. Por eso, no podemos compartir la idea de recurrir a soluciones extremas y alocadas pues en Almeria nos siguen faltando recursos hídricos que aún no están cubiertos y una serie de inversiones que a día de hoy no se han hecho, sobre todo en desalación». Es un sin sentido, la verdad”, concluye el secretario Provincial de COAG Almería, Andrés Góngora.