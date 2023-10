Asaja lanza los IX Premios Joven Agricultor 2023

ASAJA Joven publica las bases reguladoras de los IX Premios Joven Agricultor 2023. Los interesados tendrán hasta el 18 de octubre para mandar sus proyectos y con ello poder concurrir a estos premios.

Podrán participar todos los jóvenes agricultores que lo deseen, siempre y cuando sean menores de 40 años, su nacionalidad sea española y/o su explotación agraria se encuentre dentro del territorio nacional. Además,

Aquellos agricultores que quieran presentar su candidatura deberán elaborar un proyecto que describa la actividad que desarrollen en su explotación en un máximo de dos folios, detallando sus fortalezas para ser merecedor del galardón en la categoría correspondiente. Cabe la posibilidad de adjuntar todo tipo de material audiovisual para apoyar la presentación.

Los participantes deberán enviar la documentación completa para participar, proyecto y formulario de participación, a la dirección postal de ASAJA, C/Agustín de Bethancourt 17, 28003, Madrid o a la dirección electrónica info@asaja.com.

Para resolver cualquier cuestión en la elaboración de los proyectos, pueden ponerse en contacto con ASAJA Almeria en el número de teléfono 950290956.

Entre los criterios de valoración que tendrá en cuenta el jurado para la concesión del Premio Joven Agricultor 2023, figura que en el proyecto se plasme el uso de nuevos know-how, nuevos métodos o nuevas formas de tecnología en un sector particular o región. Asimismo, también se tendrá en cuenta que la innovación no esté limitada a una sola explotación, sino que debe tener un impacto o efecto en todas las partes interesadas del mismo sector de producción, región o área relacionada con el resto de las actividades económicas. Además, se valorará, entre otras cuestiones, la sostenibilidad económica y social de la implementación de acciones innovadoras, como garantía de futuro; así como la utilización de ATV (se valorará el uso responsable del ATV de cualquier actividad agrícola donde se utilice este vehículo – y si no se utilizara aún, también se valorará la descripción de un caso de buenas prácticas).

Un jurado nacional independiente, elegirá, en virtud de los criterios recogidos en el reglamento interno, los vencedores de para 3 categorías: Mejor Proyecto Innovador (Patrocinado por Yamaha),

Mejor Proyecto Sostenible (patrocinado Bayer) y Mejor Proyecto de Protección de Zonas Rurales (patrocinado por Beam Suntory). Los premios nacionales serán entregados en un acto organizado para tal fin, que se celebrará antes de finalizar noviembre en la sede de ASAJA NACIONAL.

De entre estos tres proyectos ganadores, el jurado seleccionará el Premio Joven Agricultor 2023 (Patrocinado por Yamaha), con el que España competirá en Europa en el IX certamen joven agricultor que se celebra en Bruselas el 6 de diciembre de 2023.