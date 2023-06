ASAJA Almería lamenta que el precio del melón no supere los 20 céntimos kilo, la mitad de su coste de producción

Como ya pasó hace unas semanas con la sandía, el melón es ahora el producto que se queda sin cotización ya que según indica la comercialización no “tiene demanda”. Sin embargo, en los lineales de la propia provincia de Almería su valor al consumidor sí obtiene un diferencial del 650% respecto al precio recibido por el agricultor.

Además, nos encontramos en una campaña en la que el coste de producción de esta fruta, al igual que ha pasado con el resto, se ha visto incrementado en un 30%. Los agricultores almerienses, ante esta situación, están padeciendo un nuevo revés del mercado, acumulando pérdidas por el cultivo de esta fruta.

En la presente campaña, el melón de Almería, como viene siendo habitual, está siendo de excelente calidad, hecho este que no se ajusta al precio al que está cotizando en el campo. La climatología, a juicio de ASAJA-Almería, no puede ser excusa para que alimentos de máxima calidad como los que producen los agricultores almerienses, y en este caso, los que cultivan melón, no obtengan el valor que se merecen en el mercado, más si cabe, con la inversión y esfuerzo que requiere de nuestros profesionales.

En este contexto, la organización agraria, recuerda la necesidad de que se realice una planificación de cultivos para cada campaña y ciclo. Por todo esto, es muy importante para la rentabilidad de este campo que las empresas comercializadoras lleven a cabo, al inicio de campaña, una correcta y exhaustiva planificación de los cultivos, tanto los correspondientes a la campaña de otoño-invierno, como a los de primavera-verano.

“La rentabilidad de los agricultores no puede depender de la climatología y los vaivenes del mercado. Por ello, se hace preciso que las comercializadoras hagan planificación de sus producciones y ventas”, afirma Adoración Blanque, presidenta de ASAJA-Almería.